Головна Новини Суспільство Війна з Росією Понад 8 тисяч втрат за тиждень: що відбувається на фронті
Понад 8 тисяч втрат за тиждень: що відбувається на фронті

Російські війська намагалися активізувати наступи, однак зазнали значних втрат і не досягли результату

22 березня 2026, 20:56
Ткачова Марія

Російські війська протягом тижня намагалися активізувати наступальні дії на кількох напрямках, однак зазнали значних втрат, які перевищили 8 тисяч убитими та важкопораненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про обстановку на фронті

За його словами, російське командування почало усвідомлювати реальне становище своїх підрозділів на фронті. Частину командирів було замінено через викривлення інформації про ситуацію, однак це не вплине на загальний перебіг бойових дій.

На Донеччині українські позиції залишаються стабільними. На Харківщині та Сумщині російські війська намагалися просунутися від державного кордону, проте їхні підрозділи зазнають уражень.

Також тривають активні бойові дії на Олександрівському напрямку, де залучені штурмові та десантні підрозділи. Українські сили продовжують завдавати високоточних ударів у глибокому тилу противника та погоджують нові операції.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна більше не відправлятиме військовослужбовців на базову загальновійськову підготовку за кордон. Відтепер навчання новобранців буде повністю зосереджене на території країни.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін. За його словами, таке рішення пов’язане з тим, що інструктори західних країн не завжди мають актуальний бойовий досвід, який відповідає реаліям сучасної війни в Україні. Він зазначив, що підготовка за кордоном часто не враховує специфіку бойових дій, з якими стикаються українські військові на фронті. Зокрема, мова йде про інтенсивне використання дронів, артилерії, новітніх технологій та особливості позиційної війни.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18388
