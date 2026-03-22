Понад 8 тисяч втрат за тиждень: що відбувається на фронті

Ткачова Марія
Російські війська протягом тижня намагалися активізувати наступальні дії на кількох напрямках, однак зазнали значних втрат, які перевищили 8 тисяч убитими та важкопораненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський про обстановку на фронті
За його словами, російське командування почало усвідомлювати реальне становище своїх підрозділів на фронті. Частину командирів було замінено через викривлення інформації про ситуацію, однак це не вплине на загальний перебіг бойових дій.
На Донеччині українські позиції залишаються стабільними. На Харківщині та Сумщині російські війська намагалися просунутися від державного кордону, проте їхні підрозділи зазнають уражень.
Також тривають активні бойові дії на Олександрівському напрямку, де залучені штурмові та десантні підрозділи. Українські сили продовжують завдавати високоточних ударів у глибокому тилу противника та погоджують нові операції.