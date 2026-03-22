Более 8 тысяч потерь в неделю: что происходит на фронте

Российские войска в течение недели пытались активизировать наступательные действия по нескольким направлениям, однако понесли значительные потери, которые превысили 8 тысяч убитыми и тяжелоранеными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об обстановке на фронте

По его словам, российское командование начало отдавать себе отчет в реальном положении своих подразделений на фронте. Часть командиров была заменена из-за искажения информации о ситуации, однако это не повлияет на общее течение боевых действий.

В Донецкой области украинские позиции остаются стабильными. В Харьковской и Сумской областях российские войска пытались продвинуться от государственной границы, однако их подразделения терпят поражения.

Также продолжаются активные боевые действия на Александровском направлении, где привлечены штурмовые и десантные подразделения. Украинские силы продолжают наносить высокоточные удары в глубоком тылу противника и согласовывают новые операции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина больше не будет отправлять военнослужащих на базовую общевойсковую подготовку за границу. Теперь обучение новобранцев будет полностью сосредоточено на территории страны.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин. По его словам, такое решение связано с тем, что у инструкторов западных стран не всегда есть актуальный боевой опыт, отвечающий реалиям современной войны в Украине. Он отметил, что подготовка за границей часто не учитывает специфику боевых действий, с которыми сталкиваются украинские военные на фронте. В частности, речь идет об интенсивном использовании дронов, артиллерии, новейших технологий и особенностях позиционной войны.

