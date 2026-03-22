Более 8 тысяч потерь в неделю: что происходит на фронте

Ткачова Марія
Российские войска в течение недели пытались активизировать наступательные действия по нескольким направлениям, однако понесли значительные потери, которые превысили 8 тысяч убитыми и тяжелоранеными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский об обстановке на фронте
По его словам, российское командование начало отдавать себе отчет в реальном положении своих подразделений на фронте. Часть командиров была заменена из-за искажения информации о ситуации, однако это не повлияет на общее течение боевых действий.
В Донецкой области украинские позиции остаются стабильными. В Харьковской и Сумской областях российские войска пытались продвинуться от государственной границы, однако их подразделения терпят поражения.
Также продолжаются активные боевые действия на Александровском направлении, где привлечены штурмовые и десантные подразделения. Украинские силы продолжают наносить высокоточные удары в глубоком тылу противника и согласовывают новые операции.