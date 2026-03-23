Россия бросила десятки тысяч в наступление: Сырский раскрыл шокирующие детали

Ткачова Марія
Российская армия активизировала наступательные действия на востоке Украины, пытаясь прорвать оборону Сил обороны на нескольких стратегических направлениях.
Сырский о срыве весеннего наступления рф
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
По его словам, противник задействовал значительные силы, фактически бросив в бой десятки тысяч военных в рамках так называемых "мясных штурмов".
В результате по всей линии боевого столкновения развернулись интенсивные и упорные бои.
Сырский отметил, что только за четыре дня активных штурмовых действий российская армия потеряла более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными.
Несмотря на масштабные атаки, российским войскам не удалось добиться существенных результатов на ключевых направлениях.
По оценкам военного командования, такая тактика свидетельствует о попытках противника добиться прорыва за счет численного превосходства, несмотря на значительные потери.
Аналитики отмечают, что подобные действия характерны для текущего этапа войны, где противник пытается давить по всей линии фронта в поисках слабых мест в обороне.
В то же время украинские силы продолжают сдерживать наступление и наносить врагу значительные потери.