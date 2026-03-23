Российская армия активизировала наступательные действия на востоке Украины, пытаясь прорвать оборону Сил обороны на нескольких стратегических направлениях.

Сырский о срыве весеннего наступления рф

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, противник задействовал значительные силы, фактически бросив в бой десятки тысяч военных в рамках так называемых "мясных штурмов".

В результате по всей линии боевого столкновения развернулись интенсивные и упорные бои.

Сырский отметил, что только за четыре дня активных штурмовых действий российская армия потеряла более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными.

Несмотря на масштабные атаки, российским войскам не удалось добиться существенных результатов на ключевых направлениях.

По оценкам военного командования, такая тактика свидетельствует о попытках противника добиться прорыва за счет численного превосходства, несмотря на значительные потери.

Аналитики отмечают, что подобные действия характерны для текущего этапа войны, где противник пытается давить по всей линии фронта в поисках слабых мест в обороне.

В то же время украинские силы продолжают сдерживать наступление и наносить врагу значительные потери.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска в течение недели пытались активизировать наступательные действия на нескольких направлениях, однако понесли значительные потери, которые превысили 8 тысяч убитыми и тяжелоранеными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российское командование начало отдавать себе отчет в реальном положении своих подразделений на фронте. Часть командиров была заменена из-за искажения информации о ситуации, однако это не повлияет на общее течение боевых действий. В Донецкой области украинские позиции остаются стабильными. В Харьковской и Сумской областях российские войска пытались продвинуться от государственной границы, однако их подразделения терпят поражения.

