Россия бросила десятки тысяч в наступление: Сырский раскрыл шокирующие детали
Россия бросила десятки тысяч в наступление: Сырский раскрыл шокирующие детали

Россия активизировала штурмы на востоке, понеся тысячные потери всего за несколько дней

23 марта 2026, 14:58
Ткачова Марія

Российская армия активизировала наступательные действия на востоке Украины, пытаясь прорвать оборону Сил обороны на нескольких стратегических направлениях.

Сырский о срыве весеннего наступления рф

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, противник задействовал значительные силы, фактически бросив в бой десятки тысяч военных в рамках так называемых "мясных штурмов".

В результате по всей линии боевого столкновения развернулись интенсивные и упорные бои.

Сырский отметил, что только за четыре дня активных штурмовых действий российская армия потеряла более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными.

Несмотря на масштабные атаки, российским войскам не удалось добиться существенных результатов на ключевых направлениях.

По оценкам военного командования, такая тактика свидетельствует о попытках противника добиться прорыва за счет численного превосходства, несмотря на значительные потери.

Аналитики отмечают, что подобные действия характерны для текущего этапа войны, где противник пытается давить по всей линии фронта в поисках слабых мест в обороне.

В то же время украинские силы продолжают сдерживать наступление и наносить врагу значительные потери.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска в течение недели пытались активизировать наступательные действия на нескольких направлениях, однако понесли значительные потери, которые превысили 8 тысяч убитыми и тяжелоранеными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, российское командование начало отдавать себе отчет в реальном положении своих подразделений на фронте. Часть командиров была заменена из-за искажения информации о ситуации, однако это не повлияет на общее течение боевых действий. В Донецкой области украинские позиции остаются стабильными. В Харьковской и Сумской областях российские войска пытались продвинуться от государственной границы, однако их подразделения терпят поражения.



Источник: https://hromadske.ua/viyna/261257-desiatky-tysiach-rosiian-kydaiut-u-miasni-shturmy-syrskyy-rozpoviv-pro-vesnianyy-nastup-rosiian-na-skhodi
Новости

Все новости