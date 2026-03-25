logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Как работала ПВО Украины: детали массированного обстрела
commentss НОВОСТИ Все новости

Как работала ПВО Украины: детали массированного обстрела

Россия массированно атаковала Украину дронами, запуская «шахеды» сразу по нескольким направлениям.

25 марта 2026, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские войска совершили одну из самых масштабных дроновых атак по территории Украины, используя сразу несколько направлений запуска беспилотников.

Массированный российский обстрел Украины

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который в эфире продемонстрировал данные из системы мониторинга воздушного пространства.

По его словам, вражеские дроны заходили "колоннами", в частности, через Черниговскую и Сумскую области. В общей сложности было зафиксировано по меньшей мере семь направлений, по которым осуществлялись запуски.

Такая тактика позволяет противнику создавать перегрузку для систем противовоздушной обороны, заставляя рассредоточивать силы для отражения атаки.

Игнат подчеркнул, что Силы обороны вынуждены были действовать в условиях чрезвычайно высокой нагрузки, ведь в течение дня россияне запустили более 500 дронов.

Несмотря на масштабность атаки, украинская противовоздушная оборона продемонстрировала высокую эффективность. По словам спикера, только около 15 беспилотников достигли своих целей.

Таким образом, большинство дронов были уничтожены или нейтрализованы еще на подлете.

В Воздушных силах подчеркивают, что отражение таких массированных атак требует значительных ресурсов и координации, однако украинские военные продолжают успешно противодействовать воздушным угрозам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские военные блоггеры начали открыто признавать рост эффективности украинских беспилотников и усложнение их тактики применения, в частности на Херсонском направлении.
Об этом написал автор Z-канала "Пионер запаса" Анатолий Кольчинский — бывший военнослужащий РФ, получивший тяжелые ранения на войне. В своем сообщении он отметил, что украинские силы все активнее экспериментируют с новыми подходами к использованию дронов, демонстрируя высокий уровень изобретательности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/ejzPqR-fQY0
Теги:

Новости

Все новости