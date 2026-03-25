Как работала ПВО Украины: детали массированного обстрела

Российские войска совершили одну из самых масштабных дроновых атак по территории Украины, используя сразу несколько направлений запуска беспилотников.

Массированный российский обстрел Украины

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который в эфире продемонстрировал данные из системы мониторинга воздушного пространства.

По его словам, вражеские дроны заходили "колоннами", в частности, через Черниговскую и Сумскую области. В общей сложности было зафиксировано по меньшей мере семь направлений, по которым осуществлялись запуски.

Такая тактика позволяет противнику создавать перегрузку для систем противовоздушной обороны, заставляя рассредоточивать силы для отражения атаки.

Игнат подчеркнул, что Силы обороны вынуждены были действовать в условиях чрезвычайно высокой нагрузки, ведь в течение дня россияне запустили более 500 дронов.

Несмотря на масштабность атаки, украинская противовоздушная оборона продемонстрировала высокую эффективность. По словам спикера, только около 15 беспилотников достигли своих целей.

Таким образом, большинство дронов были уничтожены или нейтрализованы еще на подлете.

В Воздушных силах подчеркивают, что отражение таких массированных атак требует значительных ресурсов и координации, однако украинские военные продолжают успешно противодействовать воздушным угрозам.



