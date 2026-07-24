Як поставити Путіна на коліна: цей єдиний вирішальний крок допоможе припинити війну в Україні

Понад чотири роки повномасштабної війни довели, що Володимир Путін не змінює своїх рішень під впливом дипломатичних закликів чи окремих санкцій. Кремль продовжує війну доти, доки вважає її вигідною або принаймні прийнятною за своїми втратами. Попри усі зусилля західних союзників покласти край страшним злочинам РФ в Україні поки що не принесли бажаного успіху. Який сценарій нарешті допоможе поставити на місце російського диктатора і приборкати його амбіції? Портал "Коментарі" з'ясував думку трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найболючішим кроком для Кремля стало б різке збільшення військової підтримки України. Якщо українська армія отримає достатню кількість сучасних систем ППО, далекобійної зброї, винищувачів, безпілотників і боєприпасів, Росія втратить шанс вести виснажливу війну на своїх умовах. Коли військові втрати зростають, а стратегічні цілі стають недосяжними, ціна агресії різко підвищується.

Не менш сильним ударом стало б повне перекриття шляхів обходу санкцій. Попри обмеження, російська економіка досі отримує доходи від експорту енергоносіїв і використовує треті країни для закупівлі критично важливих технологій. Вторинні санкції проти компаній і держав, які допомагають Росії обходити заборони, могли б суттєво скоротити фінансові можливості Кремля фінансувати війну. Важливою залишається і політична єдність Заходу. Для Москви будь-які ознаки розколу між США та європейськими союзниками є сигналом, що достатньо перечекати, поки підтримка України ослабне.

За версією чат-боту Gemini, аби змусити Путіна зупинити війну, Захід має перейти від стримування до активного примусу. США та ЄС повинні скасувати всі обмеження на удари західною зброєю по території РФ, пришвидшити її постачання та надати Україні чіткий трек до НАТО з гарантіями безпеки. Це позбавить Кремль ілюзії, що війну можна затягувати нескінченно.

Другий крок — тотальна економічна блокада. Захід має запровадити жорсткі вторинні санкції проти тих, хто допомагає РФ обходити обмеження, та заблокувати російський "тіньовий флот". Перекриття нафтогазових доходів підірве здатність фінансувати армію. Путін сяде за реальні переговори лише тоді, коли продовження війни загрожуватиме економічним колапсом самій Росії.

Чат-бот Copilot стверджує, що США та країни Європи повинні діяти комплексно, щоб змусити Кремль припинити війну. Найперше — посилення санкцій проти російської енергетики та фінансової системи. Без доходів від нафти й газу Путін втратить головне джерело фінансування армії. Другим кроком має стати замороження та використання російських активів для відновлення України — це стане не лише економічним ударом, а й сигналом, що агресія має реальну ціну. Не менш важливою є військова допомога Україні: сучасні системи ППО, далекобійні ракети та авіація здатні змінити баланс сил і зробити продовження війни для Кремля надто дорогим.

Водночас Захід має посилити політичну ізоляцію Росії та підтримати незалежні медіа й громадські рухи, які підривають пропаганду всередині країни.

Таким чином, усі три версії ШІ переконані, що найбільшим ударом по Путіну стане не одна окрема дія, а поєднання трьох факторів: військової поразки його армії на полі бою, економічного виснаження Росії та усвідомлення, що Захід не відмовиться від підтримки України. Лише коли Кремль зрозуміє, що продовження війни не принесе політичних чи військових дивідендів, а лише поглиблюватиме втрати, з'явиться реальний шанс на припинення бойових дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський балістичний удар по Київській області, внаслідок якого загинули щонайменше шість людей і десятки отримали поранення, оголив серйозну проблему із захистом інформації. Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников.