Более четырех лет полномасштабной войны доказали, что Владимир Путин не меняет своих решений под влиянием дипломатических призывов или отдельных санкций. Кремль продолжает войну, пока считает ее выгодной или по крайней мере приемлемой по своим потерям. Несмотря на все усилия западных союзников положить конец страшным преступлениям РФ в Украине, пока не принесли желаемого успеха. Какой сценарий наконец-то поможет поставить на место российского диктатора и обуздать его амбиции? Портал "Комментарии" выяснил мнение трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что самым болезненным шагом для Кремля стало бы резкое увеличение военной поддержки Украины. Если украинская армия получит достаточное количество современных систем ПВО, дальнобойного оружия, истребителей, беспилотников и боеприпасов, Россия упустит шанс вести изнурительную войну на своих условиях. Когда военные потери растут, а стратегические цели становятся недостижимыми, цена агрессии резко увеличивается.

Не менее сильным ударом стало бы полное перекрытие путей обхода санкций. Несмотря на ограничения, российская экономика все еще получает доходы от экспорта энергоносителей и использует третьи страны для закупки критически важных технологий. Вторичные санкции против компаний и государств, помогающих России обходить запреты, могли бы значительно сократить финансовые возможности Кремля финансировать войну. Важным остается и политическое единство Запада. Для Москвы любые признаки раскола между США и европейскими союзниками являются сигналом, что достаточно переждать, пока поддержка Украины ослабнет.

По версии чат-бота Gemini , чтобы заставить Путина остановить войну, Запад должен перейти от сдерживания к активному принуждению. США и ЕС должны отменить все ограничения на удары западным оружием по территории РФ, ускорить ее поставки и предоставить Украине четкий трек в НАТО с гарантиями безопасности. Это лишит Кремль иллюзии, что войну можно затягивать до бесконечности.

Второй шаг – тотальная экономическая блокада. Мероприятие должно ввести жесткие вторичные санкции против тех, кто помогает РФ обходить ограничения и заблокировать российский "теневой флот". Перекрытие нефтегазовых доходов подорвет способность финансировать армию. Путин сядет за реальные переговоры только тогда, когда продолжение войны будет угрожать экономическим коллапсом России.

Чат-бот Copilot утверждает, что США и страны Европы должны действовать в комплексе, чтобы заставить Кремль прекратить войну. В первую очередь — усиление санкций против российской энергетики и финансовой системы. Без доходов от нефти и газа Путин лишится главного источника финансирования армии. Вторым шагом должно стать заморозка и использование российских активов для восстановления Украины — это станет не только экономическим ударом, но и сигналом, что агрессия имеет реальную цену. Не менее важна военная помощь Украине: современные системы ПВО, дальнобойные ракеты и авиация способны изменить баланс сил и сделать продолжение войны для Кремля слишком дорогим.

В то же время, Запад должен усилить политическую изоляцию России и поддержать независимые медиа и общественные движения, которые подрывают пропаганду внутри страны.

Таким образом, все три версии ИИ убеждены, что наибольшим ударом по Путину станет не одно отдельное действие, а сочетание трех факторов: военного поражения его армии на поле боя, экономического истощения России и осознания того, что Запад не откажется от поддержки Украины. Лишь когда Кремль поймет, что продолжение войны не принесет политических или военных дивидендов, а только усугубит потери, появится реальный шанс на прекращение боевых действий.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский баллистический удар по Киевской области, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и десятки получили ранения, обнажил серьезную проблему с защитой информации. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников.