"Росії навіть не потрібна агентура": розкрито приголомшливу причину смертельного удару на Київщині



















Російський балістичний удар по Київській області, внаслідок якого загинули щонайменше шість людей і десятки отримали поранення, оголив серйозну проблему із захистом інформації. Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, інформація про захід, пов'язаний із військово-промисловим комплексом України, була у відкритому доступі, що могло значно спростити Росії вибір цілі.

"Достатньо просто було моніторити інтернет, щоб нанести такий удар", – наголосив Портников.

Експерт зазначив, що серед учасників були фахівці оборонної галузі, які працюють над новими військовими технологіями, а такі спеціалісти є стратегічно важливими для України.

Він нагадав, що подібні випадки вже траплялися раніше, зокрема після зустрічі виробників дронів у Чернігові, однак необхідних висновків, на його думку, так і не зробили.

"Росії навіть не потрібно ні за ким полювати. Достатньо... просто моніторити інтернет і дізнаватися, де відбудеться той чи інший захід", – заявив оглядач.

Портников закликав повністю відмовитися від публічного анонсування заходів, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, армією та оборонними розробками.

"Потрібна суспільна і державна гігієна, яка поставить крапку на анонсуванні подібних подій", – підсумував він.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує збільшувати запаси ракетного озброєння та не відмовляється від планів завдавати ударів по Україні. Найімовірнішою мішенню для нових атак і надалі залишається Київ. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.