"России даже не нужна агентура": раскрыта потрясающая причина смертельного удара на Киевщине



















Российский баллистический удар по Киевской области, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и десятки получили ранения, обнажил серьезную проблему с защитой информации. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников.

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По его словам, информация о мероприятии, связанном с военно-промышленным комплексом Украины, была в открытом доступе, что могло значительно упростить России выбор цели.

"Достаточно просто было мониторить интернет, чтобы нанести такой удар", – подчеркнул Портников.

Эксперт отметил, что среди участников были специалисты оборонной отрасли, которые работают над новыми военными технологиями, а такие специалисты стратегически важны для Украины.

Он напомнил, что подобные случаи уже были ранее, в частности после встречи производителей дронов в Чернигове, однако необходимых выводов, по его мнению, так и не сделали.

"России даже не нужно ни за кем охотиться. Достаточно... просто мониторить интернет и узнавать, где состоится то или иное мероприятие", — заявил обозреватель.

Портников призвал полностью отказаться от публичного анонсирования мер, связанных с военно-промышленным комплексом, армией и оборонными разработками.

"Нужна общественная и государственная гигиена, которая поставит точку на анонсировании подобных событий", – подытожил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия продолжает увеличивать запасы ракетного вооружения и не отказывается от планов наносить удары по Украине. Вероятнейшей мишенью для новых атак и дальше остается Киев. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.