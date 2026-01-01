Як Новий рік зустріли військові: що прогнозують

Для українських військових на передовій початок 2026 року не приніс відчуття завершення війни. Новий рік вони зустрічали не за святковими столами, а перед моніторами безпілотників, виконуючи бойові завдання у звичному режимі.

Новий рік у військових на фронті

Для бійців одного з штурмових підрозділів 1 січня став черговим днем війни — без ілюзій щодо швидкого миру та без очікувань перелому. На тлі триваючих бойових дій головним завданням залишається виживання і утримання позицій.

Попри те, що лінія фронту змінюється повільно, російські війська з літа активізували наступальні дії. Україна змушена переважно оборонятися, водночас відчуваючи дефіцит ресурсів і техніки. У такій ситуації військові не поділяють оптимістичних прогнозів щодо швидкого завершення війни.

Скепсис викликають і заяви західних політиків про можливе припинення бойових дій у стислі терміни. На передовій не вірять у мир за домовленостями та категорично відкидають будь-які територіальні поступки. Єдиним прийнятним результатом війни вони називають повне відновлення контролю над усіма окупованими територіями, зокрема Донбасом.

Новий рік на фронті минув без алкоголю та гучних святкувань. Військові обмежилися простою вечерею, короткими тостами та привітаннями під шум рацій. Замість побажань — лаконічні слова: зберегти позиції й вистояти.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнські військові уразили ще два засоби протиповітряної оборони армії РФ. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс "Тор" та радіолокаційну станцію зенітного комплексу С-350 "Витязь".

Удар по російських системах ППО було завдано 1 січня на території Донецької області. Операцію провів батальйон Asgard у складі 412-ї бригади "Немезис".

