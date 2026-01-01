logo_ukra

BTC/USD

88152

ETH/USD

2985.18

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Як Новий рік зустріли військові: що прогнозують
commentss НОВИНИ Всі новини

Як Новий рік зустріли військові: що прогнозують

Військові на фронті не вірять, що 2026 рік стане останнім Новим роком у бліндажах

1 січня 2026, 22:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Для українських військових на передовій початок 2026 року не приніс відчуття завершення війни. Новий рік вони зустрічали не за святковими столами, а перед моніторами безпілотників, виконуючи бойові завдання у звичному режимі.

Як Новий рік зустріли військові: що прогнозують

Новий рік у військових на фронті

Для бійців одного з штурмових підрозділів 1 січня став черговим днем війни — без ілюзій щодо швидкого миру та без очікувань перелому. На тлі триваючих бойових дій головним завданням залишається виживання і утримання позицій.

Попри те, що лінія фронту змінюється повільно, російські війська з літа активізували наступальні дії. Україна змушена переважно оборонятися, водночас відчуваючи дефіцит ресурсів і техніки. У такій ситуації військові не поділяють оптимістичних прогнозів щодо швидкого завершення війни.

Скепсис викликають і заяви західних політиків про можливе припинення бойових дій у стислі терміни. На передовій не вірять у мир за домовленостями та категорично відкидають будь-які територіальні поступки. Єдиним прийнятним результатом війни вони називають повне відновлення контролю над усіма окупованими територіями, зокрема Донбасом.

Новий рік на фронті минув без алкоголю та гучних святкувань. Військові обмежилися простою вечерею, короткими тостами та привітаннями під шум рацій. Замість побажань — лаконічні слова: зберегти позиції й вистояти.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські військові уразили ще два засоби протиповітряної оборони армії РФ. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс "Тор" та радіолокаційну станцію зенітного комплексу С-350 "Витязь".
Удар по російських системах ППО було завдано 1 січня на території Донецької області. Операцію провів батальйон Asgard у складі 412-ї бригади "Немезис".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nytimes.com/2026/01/01/world/europe/ukraine-russia-new-years-day-donetsk.html
Теги:

Новини

Всі новини