logo

BTC/USD

88152

ETH/USD

2985.18

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как Новый год встретили военные: что прогнозируют
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Новый год встретили военные: что прогнозируют

Военные на фронте не верят, что 2026 станет последним Новым годом в блиндажах

1 января 2026, 22:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Для украинских военных на передовое начало 2026 года не принес ощущение завершения войны. Новый год они встречали не за праздничными столами, а перед мониторами беспилотников, выполняя боевые задания в обычном режиме.

Как Новый год встретили военные: что прогнозируют

Новый год для военных на фронте

Для бойцов одного из штурмовых подразделений 1 января стал очередным днем войны — без иллюзий по поводу быстрого мира и без ожиданий перелома. На фоне продолжающихся боевых действий главной задачей остается выживание и удержание позиций.

Несмотря на то, что линия фронта меняется медленно, русские войска с лета активизировали наступательные действия. Украина вынуждена преимущественно обороняться, в то же время ощущая дефицит ресурсов и техники. В такой ситуации военные не разделяют оптимистичных прогнозов по скорому завершению войны.

Скепсис вызывают и заявления западных политиков о возможном прекращении боевых действий в сжатые сроки. На передовой не верят в мир по договоренностям и категорически отвергают какие-либо территориальные уступки. Единственным приемлемым результатом войны они называют полное возобновление контроля над всеми оккупированными территориями, в частности, Донбассом.

Новый год на фронте прошел без алкоголя и громких торжеств. Военные ограничились простым ужином, короткими тостами и приветствиями под шум раций. Вместо пожеланий лаконичны слова: сохранить позиции и выстоять.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные поразили еще два средства противовоздушной обороны армии РФ. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе "Тор" и радиолокационной станции зенитного комплекса С-350 "Витязь".
Удар по российским системам ПВО был нанесен 1 января на территории Донецкой области. Операцию провел батальон Asgard в составе 412-й бригады "Немезис".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/01/world/europe/ukraine-russia-new-years-day-donetsk.html
Теги:

Новости

Все новости