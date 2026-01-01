Для украинских военных на передовое начало 2026 года не принес ощущение завершения войны. Новый год они встречали не за праздничными столами, а перед мониторами беспилотников, выполняя боевые задания в обычном режиме.

Новый год для военных на фронте

Для бойцов одного из штурмовых подразделений 1 января стал очередным днем войны — без иллюзий по поводу быстрого мира и без ожиданий перелома. На фоне продолжающихся боевых действий главной задачей остается выживание и удержание позиций.

Несмотря на то, что линия фронта меняется медленно, русские войска с лета активизировали наступательные действия. Украина вынуждена преимущественно обороняться, в то же время ощущая дефицит ресурсов и техники. В такой ситуации военные не разделяют оптимистичных прогнозов по скорому завершению войны.

Скепсис вызывают и заявления западных политиков о возможном прекращении боевых действий в сжатые сроки. На передовой не верят в мир по договоренностям и категорически отвергают какие-либо территориальные уступки. Единственным приемлемым результатом войны они называют полное возобновление контроля над всеми оккупированными территориями, в частности, Донбассом.

Новый год на фронте прошел без алкоголя и громких торжеств. Военные ограничились простым ужином, короткими тостами и приветствиями под шум раций. Вместо пожеланий лаконичны слова: сохранить позиции и выстоять.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные поразили еще два средства противовоздушной обороны армии РФ. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе "Тор" и радиолокационной станции зенитного комплекса С-350 "Витязь".

Удар по российским системам ПВО был нанесен 1 января на территории Донецкой области. Операцию провел батальон Asgard в составе 412-й бригады "Немезис".

