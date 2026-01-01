Как Новый год встретили военные: что прогнозируют

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Для украинских военных на передовое начало 2026 года не принес ощущение завершения войны. Новый год они встречали не за праздничными столами, а перед мониторами беспилотников, выполняя боевые задания в обычном режиме.
Новый год для военных на фронте
Для бойцов одного из штурмовых подразделений 1 января стал очередным днем войны — без иллюзий по поводу быстрого мира и без ожиданий перелома. На фоне продолжающихся боевых действий главной задачей остается выживание и удержание позиций.
Несмотря на то, что линия фронта меняется медленно, русские войска с лета активизировали наступательные действия. Украина вынуждена преимущественно обороняться, в то же время ощущая дефицит ресурсов и техники. В такой ситуации военные не разделяют оптимистичных прогнозов по скорому завершению войны.
Скепсис вызывают и заявления западных политиков о возможном прекращении боевых действий в сжатые сроки. На передовой не верят в мир по договоренностям и категорически отвергают какие-либо территориальные уступки. Единственным приемлемым результатом войны они называют полное возобновление контроля над всеми оккупированными территориями, в частности, Донбассом.
Новый год на фронте прошел без алкоголя и громких торжеств. Военные ограничились простым ужином, короткими тостами и приветствиями под шум раций. Вместо пожеланий лаконичны слова: сохранить позиции и выстоять.