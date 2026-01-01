Україна випалює повітряний щит Росії: що уразили українські військові

Українські військові уразили ще два засоби протиповітряної оборони армії РФ. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс "Тор" та радіолокаційну станцію зенітного комплексу С-350 "Витязь".

Знищення російської ППО на Донеччині

Удар по російських системах ППО було завдано 1 січня на території Донецької області. Операцію провів батальйон Asgard у складі 412-ї бригади "Немезис".

"Тор" належить до тактичних зенітно-ракетних комплексів і використовується для прикриття військ безпосередньо на полі бою. Водночас радіолокаційна станція 50Н6Е є ключовим елементом зенітного комплексу середньої дальності С-350 "Витязь", призначеного для ураження авіації та крилатих ракет.

С-350 вважається одним із новітніх російських комплексів протиповітряної оборони. Він здатний одночасно виявляти та супроводжувати до 40 повітряних цілей. Дальність ураження ракетних і балістичних об’єктів сягає до 60 кілометрів, а висота — до 25 кілометрів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Сили оборони України знищили 1266 одиниць засобів протиповітряної оборони противника.

