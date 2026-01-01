Украина выжигает воздушный щит России: что поразили украинские военные

Украинские военные поразили еще два средства противовоздушной обороны армии РФ. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе "Тор" и радиолокационной станции зенитного комплекса С-350 "Витязь".

Унитожение российской ПВО в Донецкой области

Удар по российским системам ПВО был нанесен 1 января на территории Донецкой области. Операцию провел батальон Asgard в составе 412-й бригады "Немезис".

"Тор" принадлежит к тактическим зенитно-ракетным комплексам и используется для прикрытия войск непосредственно на поле боя. В то же время, радиолокационная станция 50Н6Е является ключевым элементом зенитного комплекса средней дальности С-350 "Витязь", предназначенного для поражения авиации и крылатых ракет.

С-350 считается одним из новейших русских комплексов противовоздушной обороны. Он способен одновременно обнаруживать и сопровождать до 40 воздушных целей. Дальность поражения ракетных и баллистических объектов достигает 60 км, а высота — до 25 км.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Силы обороны Украины уничтожили 1266 единиц средств противовоздушной обороны противника.

