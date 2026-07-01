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Як насправді Трамп тепер ставиться до України: експерт попередив про страшний удар президента США

Нові заяви Дональда Трампа про Україну та Володимира Зеленського викликали дискусії, однак експерт пояснив, що стоїть за такою риторикою

1 липня 2026, 12:15
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Клименко Елена

Останні позитивні заяви президента США Дональда Трампа щодо України та Володимира Зеленського не означають кардинальної зміни його підходу до війни. На думку колишнього секретаря польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотра Кульпи, американський політик насамперед керується власними політичними та стратегічними інтересами.

Як насправді Трамп тепер ставиться до України: експерт попередив про страшний удар президента США

Фото: з відкритих джерел

Кульпа зазначив, що Трамп неодноразово демонстрував схильність змінювати свою риторику залежно від обставин. Саме тому нинішні заяви на підтримку України не варто розцінювати як остаточний перегляд позиції Білого дому.

Експерт вважає, що одним із головних пріоритетів Вашингтона залишається пошук вигідних домовленостей із Росією. У цьому контексті він нагадав про зацікавленість Трампа українськими корисними копалинами, яка раніше активно обговорювалася як один із можливих елементів майбутніх переговорів.

"Він нібито змінює переговорну позицію. Перестає показувати, що він хороший друг Путіна, який думає, як змусити Україну піти на поступки. Тепер Трамп переходить на жорсткіші позиції щодо Росії. А натяк такий — він буде підтримувати Україну, але якщо Путін погодиться на угоду, тоді, можливо, перестане допомагати", — пояснив Пьотр Кульпа.

На його думку, на зміну риторики також впливають міжнародні події. Зокрема, ситуація на Близькому Сході, де адміністрація США зіткнулася зі значними труднощами, змушує Вашингтон уважніше реагувати й на розвиток подій навколо України.

Кульпа також наголосив, що успішні дії українських Сил оборони як на фронті, так і по військових об'єктах у тилу Росії створюють додатковий політичний тиск на американське керівництво. Саме тому нинішні заяви Трампа можуть бути частиною переговорної тактики, а не свідченням остаточної зміни його зовнішньополітичного курсу.

Портал "Коментарі" вже писав, що у війні між Росією та Україною поступово проявляються нові тенденції, які, на думку низки експертів, створюють дедалі більше проблем для Кремля. На цьому тлі особлива увага прикута до ситуації на білоруському напрямку, де зберігається ризик провокацій, хоча ймовірність масштабного наступу наразі оцінюється як низька.



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