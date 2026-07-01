Как на самом деле Трамп теперь относится к Украине: эксперт предупредил о страшном ударе президента США

Последние положительные заявления президента США Дональда Трампа по Украине и Владимиру Зеленскому не означают кардинального изменения его подхода к войне. По мнению бывшего секретаря польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петра Кульпы, американский политик, прежде всего, руководствуется собственными политическими и стратегическими интересами.

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Кульпа отметил, что Трамп неоднократно демонстрировал склонность изменять свою риторику в зависимости от обстоятельств. Именно поэтому нынешние заявления в поддержку Украины не следует расценивать как окончательный пересмотр позиции Белого дома.

Эксперт считает, что одним из главных приоритетов Вашингтона остается поиск выгодных договоренностей с Россией. В этом контексте он напомнил о заинтересованности Трампа украинскими полезными ископаемыми, ранее активно обсуждавшейся как один из возможных элементов будущих переговоров.

"Он якобы меняет переговорную позицию. Перестает показывать, что он хороший друг Путина, который думает, как заставить Украину пойти на уступки. Теперь Трамп переходит на более жесткие позиции в отношении России. А намек такой — он будет поддерживать Украину, но если Путин согласится на соглашение, тогда, возможно, перестанет помогать", — пояснил Куль.

По его мнению, на смену риторике также влияют международные события. В частности, ситуация на Ближнем Востоке, где администрация США столкнулась с большим трудом, заставляет Вашингтон внимательнее реагировать и на развитие событий вокруг Украины.

Кульпа также отметил, что успешные действия украинских сил обороны как на фронте, так и по военным объектам в тылу России создают дополнительное политическое давление на американское руководство. Именно поэтому нынешние заявления Трампа могут являться частью переговорной тактики, а не свидетельством окончательного изменения его внешнеполитического курса.

Портал "Комментарии" уже писал , что в войне между Россией и Украиной постепенно проявляются новые тенденции, которые, по мнению ряда экспертов, создают все больше проблем для Кремля. На этом фоне особое внимание приковано к ситуации на белорусском направлении, где сохраняется риск провокаций, хотя вероятность масштабного наступления сейчас оценивается как низкая.