Серйозна загроза з Білорусі: озвучено тривожне попередження про загрози з боку Кремля

У війні між Росією та Україною поступово проявляються нові тенденції, які, на думку низки експертів, створюють дедалі більше проблем для Кремля. На цьому тлі особлива увага прикута до ситуації на білоруському напрямку, де зберігається ризик провокацій, хоча ймовірність масштабного наступу наразі оцінюється як низька.

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Військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов заявив, що повністю виключати загрозу з боку Білорусі не варто. Водночас, за його словами, Росія може вдатися до прихованих сценаріїв, не залучаючи безпосередньо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Можливо, це буде провокація під чужим прапором. І тут Лукашенко буде безсилий, бо її можуть здійснити, не узгоджуючи з ним, а домовившись на місцях із лояльними до Росії генералами у генеральному штабі білоруської армії", — зазначив Жданов.

Експерт пояснив, що природні особливості українсько-білоруського кордону суттєво ускладнюють проведення масштабних наступальних операцій. Через великі лісові масиви та болотисту місцевість цей напрямок є несприятливим для перекидання значних сил.

За словами Жданова, сьогодні більш реалістичною загрозою залишаються диверсійно-розвідувальні групи, а не повномасштабний наступ російських військ. Він також нагадав, що реалізація стратегічних операцій на цьому напрямку вимагала б значно більших ресурсів, яких, на його думку, Росія наразі не має.

"Адже коли йдеться про відстань понад 200 км, це вже стратегічна операція, для якої у Росії немає військ. Російські війська ні на Житомир, ні на Львів не наступали — вони заходили в Київську область, бо далі — Полісся, де може пройти хіба що ДРГ і нашкодити нам, особливо в районі атомних станцій", — наголосив експерт.

На його переконання, саме диверсійна активність залишається головним ризиком на північному напрямку, тоді як відкриття повноцінного другого фронту з території Білорусі нині виглядає малоймовірним.

Як вже писали "Коментарі", політолог Вадим Денисенко припускає, що Китай найближчим часом може відіграти значно активнішу роль у переговорах щодо завершення війни в Україні. На його думку, поштовхом до цього може стати посилення тиску Кремля на Білорусь і спроби Росії втягнути Мінськ у реалізацію своїх військових планів.