Пекін може зіграти історичну роль у переговорах щодо України: озвучено приголомшливий сценарій

Політолог Вадим Денисенко припускає, що Китай найближчим часом може відіграти значно активнішу роль у переговорах щодо завершення війни в Україні. На його думку, поштовхом до цього може стати посилення тиску Кремля на Білорусь і спроби Росії втягнути Мінськ у реалізацію своїх військових планів.

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Експерт звертає увагу на швидкий візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Пекіна після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. На його переконання, оперативність зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном може свідчити про складний характер переговорів у Росії та небажання Мінська підтримувати нові військові ініціативи Кремля.

За словами Денисенка, Пекін дедалі чіткіше демонструє підтримку суверенітету Білорусі. Він вважає, що заява Сі Цзіньпіна про підтримку незалежності країни є сигналом Москві, що Китай не зацікавлений у використанні білоруської території як плацдарму для нових бойових дій чи повторного наступу на Україну.

Політолог припускає, що саме ця ситуація може стати початком активнішого залучення Китаю до міжнародних дипломатичних зусиль щодо припинення війни. На його думку, Пекін не підтримує ідею розширення конфлікту на інші держави, тому може посилити власну участь у переговорах.

Денисенко також не виключає, що після поїздки Лукашенка до Китаю активізуються дипломатичні контакти за участю Мінська, Вашингтона, Польщі, Литви та Брюсселя з економічних питань, зокрема щодо експорту калійних добрив. Паралельно, за його оцінкою, можуть пожвавитися консультації між Китаєм і США, присвячені пошуку шляхів завершення війни в Україні та координації тиску на Кремль.

Водночас експерт наголошує, що Україна має слабку комунікацію з Китаєм, що, на його думку, є серйозною проблемою в умовах можливого зростання ролі Пекіна у мирному процесі.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Конгресі США очікують, що новий пакет підтримки України може бути остаточно затверджений до завершення 2026 року. Про це під час пресконференції в Одесі 30 червня повідомив сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн, передає Радіо Свобода.