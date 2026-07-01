Пекин может сыграть историческую роль в переговорах по Украине: озвучен потрясающий сценарий

Политолог Вадим Денисенко предполагает, что Китай в ближайшее время может сыграть более активную роль в переговорах по завершению войны в Украине. По его мнению, толчком к этому может стать усиление давления Кремля на Беларусь и попытки России вовлечь Минск в реализацию своих военных планов.

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Эксперт обращает внимание на скорый визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его убеждению, оперативность встречи с лидером КНР Си Цзиньпин может свидетельствовать о сложном характере переговоров в России и нежелании Минска поддерживать новые военные инициативы Кремля.

По словам Денисенко, Пекин все отчетливее демонстрирует поддержку суверенитета Беларуси. Он считает, что заявление Си Цзиньпина о поддержке независимости страны является сигналом Москве, что Китай не заинтересован в использовании белорусской территории в качестве плацдарма для новых боевых действий или повторного наступления на Украину.

Политолог предполагает, что именно эта ситуация может стать началом более активного привлечения Китая в международные дипломатические усилия по прекращению войны. По его мнению, Пекин не поддерживает идею расширения конфликта на другие государства, потому может усилить собственное участие в переговорах.

Денисенко также не исключает, что после поездки Лукашенко в Китай активизируются дипломатические контакты с участием Минска, Вашингтона, Польши, Литвы и Брюсселя по экономическим вопросам, в частности, по экспорту калийных удобрений. Параллельно, по его оценке, могут оживиться консультации между Китаем и США, посвященные поиску путей завершения войны в Украине и координации давления на Кремль.

В то же время эксперт подчеркивает, что у Украины есть слабая коммуникация с Китаем, что, по его мнению, является серьезной проблемой в условиях возможного роста роли Пекина в мирном процессе.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Конгрессе США ожидают, что новый пакет поддержки Украины может быть окончательно утвержден до завершения 2026 года. Об этом во время пресс-конференции в Одессе 30 июня сообщил сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн, передает Радио Свобода.