logo

BTC/USD

58666

ETH/USD

1573.99

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пекин может сыграть историческую роль в переговорах по Украине: озвучен потрясающий сценарий
commentss НОВОСТИ Все новости

Пекин может сыграть историческую роль в переговорах по Украине: озвучен потрясающий сценарий

Китай фактически поддержал стремление Лукашенко не допустить использования Беларуси для новых боевых действий России

1 июля 2026, 00:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Политолог Вадим Денисенко предполагает, что Китай в ближайшее время может сыграть более активную роль в переговорах по завершению войны в Украине. По его мнению, толчком к этому может стать усиление давления Кремля на Беларусь и попытки России вовлечь Минск в реализацию своих военных планов.

Пекин может сыграть историческую роль в переговорах по Украине: озвучен потрясающий сценарий

Фото: из открытых источников

Эксперт обращает внимание на скорый визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его убеждению, оперативность встречи с лидером КНР Си Цзиньпин может свидетельствовать о сложном характере переговоров в России и нежелании Минска поддерживать новые военные инициативы Кремля.  

По словам Денисенко, Пекин все отчетливее демонстрирует поддержку суверенитета Беларуси. Он считает, что заявление Си Цзиньпина о поддержке независимости страны является сигналом Москве, что Китай не заинтересован в использовании белорусской территории в качестве плацдарма для новых боевых действий или повторного наступления на Украину.  

Политолог предполагает, что именно эта ситуация может стать началом более активного привлечения Китая в международные дипломатические усилия по прекращению войны. По его мнению, Пекин не поддерживает идею расширения конфликта на другие государства, потому может усилить собственное участие в переговорах.

Денисенко также не исключает, что после поездки Лукашенко в Китай активизируются дипломатические контакты с участием Минска, Вашингтона, Польши, Литвы и Брюсселя по экономическим вопросам, в частности, по экспорту калийных удобрений. Параллельно, по его оценке, могут оживиться консультации между Китаем и США, посвященные поиску путей завершения войны в Украине и координации давления на Кремль.

В то же время эксперт подчеркивает, что у Украины есть слабая коммуникация с Китаем, что, по его мнению, является серьезной проблемой в условиях возможного роста роли Пекина в мирном процессе.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Конгрессе США ожидают, что новый пакет поддержки Украины может быть окончательно утвержден до завершения 2026 года. Об этом во время пресс-конференции в Одессе 30 июня сообщил сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн, передает Радио Свобода.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости