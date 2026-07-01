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Серьезная угроза из Беларуси: озвучено тревожное предупреждение об угрозах со стороны Кремля

Жданов считает, что Россия может прибегнуть к провокациям без прямого привлечения Александра Лукашенко

1 июля 2026, 12:00
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Клименко Елена

В войне между Россией и Украиной постепенно появляются новые тенденции, которые, по мнению ряда экспертов, создают все больше проблем для Кремля. На этом фоне особое внимание приковано к ситуации на белорусском направлении, где сохраняется риск провокаций, хотя вероятность масштабного наступления сейчас оценивается как низкая.

Серьезная угроза из Беларуси: озвучено тревожное предупреждение об угрозах со стороны Кремля

Фото: из открытых источников

Военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов заявил , что полностью исключать угрозу со стороны Беларуси не стоит. В то же время, по его словам, Россия может прибегнуть к скрытым сценариям, не привлекая непосредственно самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Может быть, это будет провокация под чужим флагом. И здесь Лукашенко будет бессилен, потому что ее могут осуществить, не согласуясь с ним, а договорившись на местах с лояльными к России генералами в генеральном штабе белорусской армии", — отметил Жданов.

Эксперт пояснил, что природные особенности украинско-белорусской границы существенно усложняют проведение масштабных наступательных операций. Из-за больших лесных массивов и болотистой местности это направление неблагоприятно для опрокидывания значительных сил.

По словам Жданова, сегодня более реалистичной угрозой остаются диверсионно-разведывательные группы, а не полномасштабное наступление российских войск. Он также напомнил, что реализация стратегических операций в этом направлении потребовала бы значительно больших ресурсов, которых, по его мнению, у России пока нет.

"Ведь когда речь идет об расстоянии более 200 км, это уже стратегическая операция, для которой у России нет войск. Российские войска ни на Житомир, ни на Львов не наступали — они заходили в Киевскую область, потому что дальше — Полесье, где может разве что пройти ДРГ и навредить нам, особенно в районе атомных станций", — подчеркнул эксперт.

По его убеждению, именно диверсионная активность остается главным риском на северном направлении, в то время как открытие полноценного второго фронта с территории Беларуси в настоящее время выглядит маловероятным.

Как уже писали "Комментарии", политолог Вадим Денисенко предполагает, что Китай в ближайшее время может сыграть более активную роль в переговорах по завершению войны в Украине. По его мнению, толчком к этому может стать усиление давления Кремля на Беларусь и попытки России вовлечь Минск в реализацию своих военных планов.



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Источник: https://glavred.net/war/ugroza-iz-belarusi-ekspert-predupredil-o-syurprizah-kotorye-mozhet-gotovit-kreml-10777100.html
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