Як Кремль «купив» Віткоффа та зятя Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Як Кремль «купив» Віткоффа та зятя Трампа

The Wall Street Journal з’ясувало, що російський представник дмитрієв намагався впливати на оточення Дональда Трампа, пропонуючи їм масштабні післявоєнні бізнес-угоди

30 листопада 2025, 00:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Авторитетне американське видання The Wall Street Journal оприлюднило подробиці кулуарних переговорів, у яких представник Кремля дмитрієв намагався встановити контакт зі спеціальним посланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. За даними джерел видання, росіянин пропонував Вашингтону широке економічне партнерство після завершення війни проти України, фактично використовуючи обіцянки майбутніх прибутків як спосіб впливу.

Як Кремль «купив» Віткоффа та зятя Трампа

Віткофф та зять Трампа

Серед його пропозицій були пріоритетні умови для американських компаній у післявоєнному “відновленні” російської економіки, випереджаючи європейських конкурентов. Він також пропонував спрямувати заморожені резерви російського центробанку на спільні інвестиційні проєкти між США і РФ, включно з програмою “американсько-російського” відновлення України, де Вашингтон мав би відігравати провідну роль.

Перелік ідей включав і стратегічні сфери: спільну розвідку мінералів в Арктиці та участь у космічних проєктах разом із SpaceX Ілона Маска, зокрема у можливій місії на Марс. Дмитрієв переконував співрозмовників, що партнерство між США та Росією нібито відкриє “необмежені перспективи”.

WSJ зазначає, що така тактика Кремля виявилася ефективною для бізнесменів Виткоффа та Кушнера — людей, які, подібно до Трампа, часто ставлять комерційні можливості вище геополітичних меж.

Матеріал видання підкреслює, що російська сторона намагалася використати економічні стимули, щоб отримати політичний вплив і сформувати вигідний для Кремля післявоєнний порядок денний.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська влада затвердила рекордний обсяг фінансування армії на 2026 рік — щонайменше 166 мільярдів доларів, повідомляють російські медіа. Це найбільша сума військових видатків у сучасній історії РФ та найвищий показник від часів Радянського Союзу. Такий масштаб витрат свідчить, що Кремль готується до довготривалої війни та не планує зменшувати інтенсивність агресії проти України.



Джерело: https://www.wsj.com/world/russia/russia-u-s-peace-business-ties-4db9b290
