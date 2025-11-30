Как Кремль «купил» Виткоффа и зятя Трампа

Авторитетное американское издание The Wall Street Journal обнародовало подробности кулуарных переговоров, в которых представитель Кремля Дмитриев пытался установить контакт со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. По данным источников, россиянин предлагал Вашингтону широкое экономическое партнерство после завершения войны против Украины, фактически используя обещания будущих доходов как способ влияния.

Виткофф и зять Трампа

Среди его предложений были приоритетные условия для американских компаний в послевоенном “восстановлении” российской экономики, опережая европейских конкурентов. Он также предлагал направить замороженные резервы российского центробанка на совместные инвестиционные проекты между США и РФ, включая программу "американо-российского" восстановления Украины, где Вашингтон должен играть ведущую роль.

Список идей включал и стратегические сферы: совместную разведку минералов в Арктике и участие в космических проектах вместе с SpaceX Илона Маска, в частности, в возможной миссии на Марс. Дмитриев убеждал собеседников, что партнерство между США и Россией якобы откроет "неограниченные перспективы".

WSJ отмечает, что такая тактика Кремля оказалась эффективной для бизнесменов Виткоффа и Кушнера — людей, подобно Трампу, часто ставящих коммерческие возможности выше геополитических границ.

Материал издания подчеркивает, что российская сторона пыталась использовать экономические стимулы, чтобы получить политическое влияние и сформировать выгодную для Кремля послевоенную повестку дня.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские власти утвердили рекордный объем финансирования армии на 2026 год — по меньшей мере 166 миллиардов долларов, сообщают российские медиа. Это самая большая сумма военных расходов в современной истории РФ и самый высокий показатель со времен Советского Союза. Такой масштаб расходов свидетельствует, что Кремль готовится к долговременной войне и не планирует снижать интенсивность агрессии против Украины.