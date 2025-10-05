Китай міг допомагати Росії атакувати Львів: що відомо

Під час масованої атаки Росії дронами та ракетами по Україні 5 жовтня над Львівщиною зафіксували проліт щонайменше трьох китайських розвідувальних супутників серії Yaogan. Ця інформація дала нові підозри про можливу співпрацю Китаю з Росією у сфері супутникової розвідки, яку Москва може використовувати для прицільних атак по українських об’єктах.

Китай міг допомагати Росії атакувати Львів. Фото з відкритих джерел

За даними аналітичного ресурсу "Мілітарний", який посилається на моніторинговий сервіс Heavens Above, з опівночі до 11:30 ранку 5 жовтня над західною частиною України пролетіли три супутники серії Yaogan 33 — Yaogan 33, Yaogan 33-03 і Yaogan 33-04. Вони здійснили загалом дев’ять витків над регіоном, а близько шостої ранку до них приєднався ще один оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34, який мав зробити сім витків протягом дня.

Хоча офіційно ці супутники в Китаї вважаються науковими та нібито призначеними для моніторингу земельних ресурсів або запобігання стихійним лихам, проте західні аналітики вже давно розглядають серію Yaogan як частину військової орбітальної розвідмережі Пекіна.

Супутники Yaogan 33 працюють на низьких орбітах і здійснюють повний оберт навколо планети кожні 90 хвилин. Вони оснащені радарами із синтезованою апертурою (SAR), які дозволяють отримувати високоточні зображення поверхні Землі незалежно від погодних умов чи часу доби.

"Водночас варто зазначити, що невідомо, чи проводили ці супутники фактичну розвідку під час прольотів над Україною", — наголошує "Мілітарний".

Проте, на початку жовтня 2025 року Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Китай передавав Росії дані супутникової розвідки, які використовувалися для ракетних ударів по українських об’єктах, зокрема тих, що належать іноземним інвесторам.

"Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення стратегічних об’єктів для ураження", — заявив представник СЗРУ Олег Александров.

Хоча українська розвідка не розкрила конкретних деталей про цілі, які могли бути уражені завдяки китайським даним, це вже не перший випадок, коли Київ і західні партнери звертають увагу на таку співпрацю.

Ще у 2024 році американська розвідка повідомляла, що Китай "надає Росії всю необхідну розвідувальну інформацію", яка використовується не лише у війні проти України, але й для моніторингу військової активності НАТО в Європі. Крім того, у 2022 році, пов’язана з "ПВК Вагнер" компанія придбала два китайські супутники для збору розвідувальних даних, уклавши контракт на понад 30 мільйонів доларів.

