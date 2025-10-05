Китай мог помогать России атаковать Львов: что известно

Во время массированной атаки России дронами и ракетами по Украине 5 октября над Львовщиной зафиксировали пролет по меньшей мере трех китайских разведывательных спутников серии Yaogan. Эта информация дала новые подозрения о возможном сотрудничестве Китая с Россией в сфере спутниковой разведки, которую Москва может использовать для прицельных атак по украинским объектам.

Китай мог помогать России атаковать Львов. Фото из открытых источников

По данным аналитического ресурса "Милитарный", ссылающегося на мониторинговый сервис Heavens Above, с полуночи до 11:30 утра 5 октября над западной частью Украины пролетели три спутника серии Yaogan 33 — Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-0. Они осуществили девять витков над регионом, а около шести утра к ним присоединился еще один оптический разведывательный спутник Yaogan 34, который должен был сделать семь витков в течение дня.

Хотя официально эти спутники в Китае считаются научными и якобы предназначенными для мониторинга земельных ресурсов или предотвращения стихийных бедствий, однако западные аналитики уже давно рассматривают серию Yaogan как часть военной орбитальной разведсети Пекина.

Спутники Yaogan 33 работают на низких орбитах и совершают полный оборот вокруг планеты каждые 90 минут. Они оснащены радарами с синтезированной апертурой (SAR), позволяющими получать высокоточные изображения поверхности Земли вне зависимости от погодных условий или времени суток.

"В то же время следует отметить, что неизвестно, проводили ли эти спутники фактическую разведку во время пролетов над Украиной", — отмечает "Милитарный".

Однако, в начале октября 2025 года Служба внешней разведки Украины сообщила, что Китай передавал России данные спутниковой разведки, которые использовались для ракетных ударов по украинским объектам, в том числе принадлежащим иностранным инвесторам.

"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения стратегических объектов для поражения", – заявил представитель СЗРУ Олег Александров.

Хотя украинская разведка не раскрыла конкретные детали о целях, которые могли быть поражены благодаря китайским данным, это уже не первый случай, когда Киев и западные партнеры обращают внимание на такое сотрудничество.

Еще в 2024 году американская разведка сообщала, что Китай "предоставляет России всю необходимую разведывательную информацию", которая используется не только в войне против Украины, но и для мониторинга военной активности НАТО в Европе. Кроме того, в 2022 году, связанная с "ПВК Вагнер" компания приобрела два китайских спутника для сбора разведывательных данных, заключив контракт на более чем 30 миллионов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о самой масштабной атаке РФ на Львов.

Также "Комментарии" писали об утечке секретных документов, указывающих на то, что Россия помогает Китаю готовиться к крупной военной операции.