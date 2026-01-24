Як інші військові дивляться на результат роботи Птахів Мадяра

Військовий Сил оборони України з позивним "Алекс" публічно поділився власним баченням того, як сьогодні працюють Сили безпілотних систем, зокрема команда "Птахів Мадяра". За його словами, саме зараз СБС переживає якісно новий етап розвитку, який принципово відрізняється від попередніх спроб об’єднати дронові підрозділи лише формально.

Військові про Птахів Мадяра

Алекс зазначає, що раніше СБС існували радше як узагальнена назва для різних дронових команд у складі Сил оборони, які діяли розрізнено та без єдиного управлінського підходу. Нині ж мова йде про цілісну систему з чітко визначеними завданнями, логікою роботи та вимірюваними результатами.

Він наголошує, що ключова зміна полягає не лише в кількісних показниках — знищенні противника, збільшенні чисельності підрозділів або розширенні штатів. Головне — перехід від хаотичного застосування дронів до злагодженого планування операцій, постійного аналізу результатів і вдосконалення процесів на основі отриманих даних.

За словами військового, сьогодні СБС — це не набір окремих підрозділів, об’єднаних спільною назвою, а організм, який функціонує за принципами системності: від підготовки й планування до аналізу кожної операції та корекції подальших дій. Саме такий підхід, на його думку, дозволяє досягати стабільних результатів на полі бою.

Алекс окремо підкреслив роль Мадяра, якого вважає ключовою фігурою трансформації СБС. Він зазначив, що Мадяр не просто очолив напрям, а наповнив його реальним змістом — управлінням, аналітикою та розумінням сучасної дронової війни. Це, переконаний військовий, у перспективі лише посилюватиме ефективність СБС.

На завершення Алекс висловив упевненість, що поставлені перед Силами безпілотних систем завдання на 2026 рік будуть виконані, а сама структура й надалі розвиватиметься як один із ключових елементів сучасної війни.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к омандир угруповання СБС "Мадяр" оприлюднив перелік стратегічних пріоритетів на 2026 рік, які, за його словами, мають стати критичними для всієї системи ведення війни в Україні. Йдеться не про окремі тактичні рішення, а про зміну логіки управління, планування і відповідальності в Силах оборони.