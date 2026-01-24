Как другие военные смотрят на результат работы Птиц Мадяра

Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" публично поделился своим видением того, как сегодня работают Силы беспилотных систем, в частности команда "Птиц Мадяра". По его словам, именно сейчас ССС переживает качественно новый этап развития, который принципиально отличается от предыдущих попыток объединить дроновые подразделения только формально.

Военные про Птиц Мадяра

Алекс отмечает, что ранее ССС существовали скорее как обобщенное название для различных дроновых команд в составе Сил обороны, которые действовали разрозненно и без единого управленческого подхода. В настоящее время речь идет о целостной системе с четко определенными задачами, логикой работы и измеряемыми результатами.

Он отмечает, что ключевое изменение состоит не только в количественных показателях — уничтожении противника, увеличении численности подразделений или расширении штатов. Главное — переход от хаотического применения дронов к слаженному планированию операций, постоянному анализу результатов и совершенствованию процессов на основе полученных данных.

По словам военного, сегодня ССС — это не набор отдельных подразделений, объединенных общим названием, а организм, функционирующий по принципам системности: от подготовки и планирования до анализа каждой операции и коррекции дальнейших действий. Именно такой подход, по его мнению, позволяет добиваться стабильных результатов на поле боя.

Алекс особо подчеркнул роль Мадяра, которого считает ключевой фигурой трансформации ССС. Он отметил, что Мадяр не просто возглавил направление, а наполнил его реальным содержанием – управлением, аналитикой и пониманием современной дроновой войны. Это, убежден военный, в перспективе будет только усиливать эффективность ССС.

В заключение Алекс выразил уверенность, что поставленные перед Силами беспилотных систем задачи на 2026 год будут выполнены, а сама структура будет и дальше развиваться как один из ключевых элементов современной войны.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что командир группировки СБС "Мадяр" обнародовал перечень стратегических приоритетов на 2026 год, которые, по его словам, должны стать критическими для всей системы ведения войны в Украине. Речь идет не об отдельных тактических решениях, а об изменении логики управления, планирования и ответственности в Силах обороны.