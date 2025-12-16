Як іноземці служитимуть у ЗСУ: у Міноборони розповіли про основні зміни

Міноборони України офіційно роз’яснило механізм приєднання та нові особливості проходження військової служби іноземними громадянами за контрактом.

У Міноборони роз’яснили деталі служби іноземців у СЗУ. Фото: з відкритих джерел

Іноземці нині можуть служити у будь-якій бойовій бригаді ЗСУ і жодних обмежень щодо підрозділу немає, наголосили у Міноборони.

На цей час основними умовами прийняття на військову службу за контрактом іноземця є:

- визнання і виконання іноземцем Конституції України та законів України;

- перебування іноземця на законних підставах на території України;

- відсутність в іноземця судимості;

- наявність дійсного паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

У Міноборони зазначили, що під час відбору іноземців на посади у війську враховують їхній попередній досвід військової служби, спеціальність та освіту. Якщо такого досвіду немає, іноземців направляють до навчальних центрів та військових частин для підготовки на спеціальних курсах для набуття відповідної військово-облікової спеціальності.

"Крім того, при відборі враховується придатність кандидатів за станом здоров'я (ВЛК) та віком (18-60 років). Для спрощення процедур прийому даних категорій громадян на службу в листопаді 2024 року за рішенням Кабінету Міністрів створений Центр рекрутингу іноземців та ОБГ (ЦРІ). ЦРІ виконує роль єдиного хабу, який бере на себе логістичний супровід, прискорену спеціальну перевірку біографії та сприяє направленню кандидата до військової частини", — наголосили в Міноборони.

У відомстві запевняють, що після звернення іноземця до ЦРІ або безпосередньо до частини чи в ТЦК та СП та успішного проходження перевірок, він підписує контракт на 3–5 років з обов’язковим випробувальним терміном у два місяці.

Однак, є важливе обмеження: під час воєнного стану розірвання контракту за власним бажанням можливе лише після шести місяців безперервної служби.

У Міноборони також звертають увагу на те, що іноземці можуть служити у будь-якій бойовій бригаді.

"Ключовий принцип нової моделі — максимально ефективне використання досвіду, мотивації та професійних навичок. Іноземні добровольці матимуть ширші можливості для проходження служби — включно з правом обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування, відповідно до підготовки та побажань", — зазначили у Міноборони.

В оборонному відомстві наголосили, що зараз розглядаються можливості розширення соціальних гарантій для військовослужбовців-іноземців, в тому числі в частині державного пенсійного забезпечення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні ухвалено остаточне рішення про ліквідацію інтернаціональних легіонів, що входили до складу Сухопутних військ. Причиною таких змін військові називають реформування штатної структури армії та формування нових Штурмових військ. Саме до їхнього складу планують перевести особовий склад інтернаціональних формувань.