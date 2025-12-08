Інтернаціональні легіони хочуть ліквідувати: військовий розповів про радикальні зміни в ЗСУ

В Україні ухвалено остаточне рішення про ліквідацію інтернаціональних легіонів, що входили до складу Сухопутних військ.

Інтернаціональний легіон. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив командир Другого інтернаціонального легіону оборони України майор Олександр Якимович.

Усі необхідні накази вже підписані, а сам підрозділ буде розформовано 31 грудня, сказав військовий в інтерв’ю OBOZ.UA.

За його словами, Другий легіон припинить існування як військова частина, а інші формування, створені за аналогічним принципом, також будуть виведені зі структури Сухопутних військ. Фактично зберігатиме діяльність лише Міжнародний легіон, що підпорядковується Головному управлінню розвідки Міноборони.

"Три легіони, що були в Сухопутних військах, були бойовими, а четвертий виконував функції навчального центру. Він і надалі залишатиметься навчальним центром, але вже не буде називатися легіоном", – сказав Якимович.

Причиною таких змін він назвав реформування штатної структури армії та формування нових Штурмових військ. Саме до їхнього складу планують перевести особовий склад інтернаціональних формувань.

Водночас, за словами командира, його підрозділ має свою специфіку — у ньому служить значна кількість іноземних бійців, а на базі легіону відбувається випробування моделі нового підрозділу для активних операцій. Йдеться про виконання диверсійних, контрдиверсійних, розвідувальних та ударних завдань.

"У Штурмових військ інша структура, інші задачі, які по-іншому виконуються", – зазначив військовий.

Якимович наголосив, що легіонерів при цьому не звільнятимуть, планується їх переведення до нових формувань. Однак, військовий не виключає, що частина іноземних добровольців може відмовитися від служби у штурмових підрозділах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни інших країн не лише висловлювали підтримку Україні, але й виявляли бажання долучитись до українського війська у статусі добровольців. За словами головного спеціаліста відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтина Мілевського, на початку повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ долучалось до 12 добровольців на тиждень. Згодом ця цифра зросла: у грудні 2024 року до лав ЗСУ відбирали від 400 до 600 громадян з інших країн.