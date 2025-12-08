Интернациональные легионы хотят ликвидировать: военный рассказал о радикальных изменениях в ВСУ

В Украине было принято окончательное решение о ликвидации интернациональных легионов, входивших в состав Сухопутных войск.

Интернациональный легион. Фото: из открытых источников

Об этом сообщил командир Второго интернационального легиона обороны Украины майор Александр Акимович.

Все необходимые приказы уже подписаны, а само подразделение будет расформировано 31 декабря, сказал военный в интервью OBOZ.UA.

По его словам, второй легион прекратит существование как воинская часть, а другие формирования, созданные по аналогичному принципу, также будут выведены из структуры Сухопутных войск. Фактически будет сохранять деятельность только Международный легион, подчиняющийся Главному управлению разведки Минобороны.

"Три легиона, которые были в Сухопутных войсках, были боевыми, а четвертый выполнял функции учебного центра. Он и дальше будет оставаться учебным центром, но уже не будет называться легионом", — сказал Акимович.

Причиной таких изменений он назвал реформирование штатной структуры армии и формирование новых войск Штурма. Именно в их состав планируется перевести личный состав интернациональных формирований.

В то же время, по словам командира, у его подразделения есть специфика — в нем служит значительное количество иностранных бойцов, а на базе легиона происходит испытание модели нового подразделения для активных операций. Речь идет о выполнении диверсионных, контрдиверсионных, разведывательных и ударных задач.

"У Штурмовых войск другая структура, другие задачи, которые по-другому выполняются", – отметил военный.

Якимович подчеркнул, что легионеров при этом не будут увольнять, планируется их перевод в новые формирования. Однако военный не исключает, что часть иностранных добровольцев может отказаться от службы в штурмовых подразделениях.

После начала полномасштабного вторжения России граждане других стран не только выражали поддержку Украине, но и выражали желание присоединиться к украинскому войску в статусе добровольцев. По словам главного специалиста отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константина Милевского, в начале полномасштабного вторжения в ряды ВСУ присоединялось до 12 добровольцев в неделю. Впоследствии эта цифра выросла: в декабре 2024 года в ряды ВСУ отбирали от 400 до 600 граждан из других стран.