Как иностранцы будут служить в ВСУ: в Минобороны рассказали об основных изменениях

Минобороны Украины официально разъяснило механизм присоединения и новые особенности прохождения военной службы иностранными гражданами по контракту.

В Минобороны разъяснили детали службы иностранцев в СЗУ. Фото: из открытых источников

Иностранцы сейчас могут служить в любой боевой бригаде ВСУ и никаких ограничений по подразделению нет, подчеркнули в Минобороны.

В настоящее время основными условиями принятия на военную службу по контракту иностранца являются:

— признание и исполнение иностранцем Конституции Украины и законов Украины;

— нахождение иностранца на законных основаниях на территории Украины;

— отсутствие у иностранца судимости;

— наличие действительного паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства.

В Минобороны отметили, что при отборе иностранцев на должности в войске учитывают их опыт военной службы, специальность и образование. Если такого опыта нет, иностранцев направляют в учебные центры и воинские части для подготовки на специальных курсах для приобретения соответствующей военно-учетной специальности.

Кроме того, при отборе учитывается пригодность кандидатов по состоянию здоровья (ВЛК) и возрасту (18-60 лет). Для упрощения процедур приема данных категорий граждан на службу в ноябре 2024 г. по решению Кабинета Министров создан Центр рекрутинга иностранцев и ЛБГ (ЦРИ). ЦРИ выполняет роль единственного хаба, который берет на себя логистическое сопровождение, ускоренную специальную проверку биографии и способствует направлению кандидата в воинскую часть", — отметили в Минобороны.

В ведомстве уверяют, что после обращения иностранца в ЦРИ или непосредственно в часть или в ТЦК и СП и успешного прохождения проверок, он подписывает контракт на 3–5 лет с обязательным испытательным сроком в два месяца.

Однако есть важное ограничение: во время военного положения расторжение контракта по собственному желанию возможно только после шести месяцев непрерывной службы.

В Минобороны также обращают внимание, что иностранцы могут служить в любой боевой бригаде.

"Ключевой принцип новой модели – максимально эффективное использование опыта, мотивации и профессиональных навыков. Иностранные добровольцы будут иметь более широкие возможности для прохождения службы — включая право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой и пожеланиями", — отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что сейчас рассматриваются возможности расширения социальных гарантий для военнослужащих-иностранцев, в том числе в части государственного пенсионного обеспечения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине принято окончательное решение о ликвидации входящих в состав Сухопутных войск интернациональных легионов. Причиной таких изменений военные называют реформирование штатной структуры армии и формирование новых Штурмовых войск. Именно в их состав планируется перевести личный состав интернациональных формирований.