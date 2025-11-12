Як і коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер зробив прогноз

Громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко заявив, що війна Росії проти України завершиться лише тоді, коли одна з держав припинить своє існування.

Сергій Стерненко (фото з відкритих джерел)

Про це він розповів в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

За словами Стерненка, бойові дії можуть тривати ще 2–3 роки, тож українцям потрібно морально готуватися до затяжної війни. Він наголосив, що це протистояння має екзистенційний характер і його фінал визначатиме виживання однієї зі сторін.

"Ми перебуваємо в такій війні, яка має екзистенційний характер. Якщо це війна за існування, то в довгостроковій перспективі навіть якщо буде якесь замороження, вона закінчиться тим, що або зникне Україна, або в нинішньому імперському вигляді припинить існувати РФ. Можливо, вона розпадеться, можливо, трансформується. Лишиться хтось один — або ми, або вони", — зазначив Стерненко.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Залужний розкрив карти, яким бачить справедливе закінчення війни в Україні. Колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Україна не погодиться на капітуляцію, яка замаскована під мирні домовленості. Про це екс-главком написав у статті для видання The New York Post.

Валерій Залужний вважає, що Україна прагне миру, але, на його думку, справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання Росії за скоєні в Україні військові злочини та отримання гарантій, що "жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви".

"Щось менше буде зрадою не лише українців, а й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу", — наголосив колишній головком.

