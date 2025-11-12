Як і коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер зробив прогноз

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко заявив, що війна Росії проти України завершиться лише тоді, коли одна з держав припинить своє існування.
Сергій Стерненко (фото з відкритих джерел)
Про це він розповів в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.
За словами Стерненка, бойові дії можуть тривати ще 2–3 роки, тож українцям потрібно морально готуватися до затяжної війни. Він наголосив, що це протистояння має екзистенційний характер і його фінал визначатиме виживання однієї зі сторін.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Залужний розкрив карти, яким бачить справедливе закінчення війни в Україні. Колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Україна не погодиться на капітуляцію, яка замаскована під мирні домовленості. Про це екс-главком написав у статті для видання The New York Post.
Валерій Залужний вважає, що Україна прагне миру, але, на його думку, справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання Росії за скоєні в Україні військові злочини та отримання гарантій, що "жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви".