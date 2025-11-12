Как и когда закончится война в Украине: известный волонтер сделал прогноз

Общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко заявил, что война России против Украины завершится только тогда, когда одно из государств прекратит свое существование.

Сергей Стерненко (фото из открытых источников)

Об этом он рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

По словам Стерненко, боевые действия могут длиться еще 2–3 года, поэтому украинцам нужно морально готовиться к затяжной войне. Он подчеркнул, что это противостояние носит экзистенциальный характер и его финал будет определять выживание одной из сторон.

"Мы находимся в такой войне, которая носит экзистенциальный характер. Если это война за существование, то в долгосрочной перспективе даже если будет какая-нибудь заморозка, она закончится тем, что либо исчезнет Украина, либо в нынешнем имперском виде перестанет существовать РФ. Может быть, она распадется, может быть, трансформируется. Остается кто-то один — или мы, или они", — сказал Стерненко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный раскрыл карты , которым видит справедливое окончание войны в Украине. Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина не согласится на капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности. Об этом экс-главком написал в статье для издания The New York Post.

Валерий Залужный считает, что Украина стремится к миру, но, по его мнению, справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание России за совершенные в Украине военные преступления и получение гарантий, что "ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы".

"Что-то меньше будет предательством не только украинцев, но и принципов, обеспечивающих безопасность и свободу свободного мира", — отметил бывший главка.

