Як французькі винищувачі Rafale допоможуть Україні на фронті: авіаційний експерт розповів деталі
Як французькі винищувачі Rafale допоможуть Україні на фронті: авіаційний експерт розповів деталі

На думку авіаційного експерта Валерія Романенка, ефективність французьких винищувачів Rafale на фронті залежатиме від модифікації літаків, які отримає Україна

17 листопада 2025, 15:58
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Винищувачі Rafale, про постачання яких президент Володимир Зеленський домовився із французьким лідером Еммануелем Макроном, нині оснащуються переважно ракетами MICA. Їхня максимальна дальність становить лише 80 км.

Як французькі винищувачі Rafale допоможуть Україні на фронті: авіаційний експерт розповів деталі

Винищувач Rafale. Фото: з відкритих джерел

Водночас у Франції взяли на озброєння ракети Meteor з дальністю 200 км. Тому ефективність цих винищувачів на фронті залежатиме від їхньої модифікації та ракет. Про це в коментарі УНІАН сказав авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

За його словами, в РФ більшість ракет, які застосовуються для повітряного бою, мають максимальну дальність 120 км. У ворога є також ракети Р-37М із заявленою дальністю 300 км. Однак, росіяни збивали ними літаки тільки за 200 км.

Романенко нагадав, що у Франції вже мають ракети Meteor з дальністю 200 км. Вони оснащені не ракетним, а прямоточним двигуном, що дозволяє нарощувати їх дальність. 

"Якщо ми отримаємо "Рафалі", то за потужністю радара, загалом за озброєнням, ми станемо з росіянами приблизно однаковими. Вони можуть за 300 км виявляти великі цілі, а наш винищувач типу "Гріпен" і так само "Рафаль" мають кращі можливості, тому що в цих літаків екрановані двигуни, а в росіян — ні. Тобто, росіяни можуть їх бачити десь за 150 км, а ми такий російський винищувач зможемо побачити на відстані до 200 км", — додав експерт.

Що відомо про винищувачі Rafale

Rafale – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він розроблений компанією Dassault Aviation. Перший політ Rafale  відбувся 4 липня 1986 року. Із 2000 року літак перебуває на озброєнні французьких Повітряних сил. 

Відомо, що на цей час було виготовлено близько 300 винищувачів. Їх також використовують військові Греції, Єгипту, Індії, Катару та Хорватії. 

Rafale відносять до 4,5 покоління. Він має знижену помітність, здатний розвивати надзвукову крейсерську швидкість, високу маневрову здатність на будь-яких швидкостях, має ефективні датчики та озброєння "повітря — повітря". 

Відомо, що ціна одного літака без урахування супутніх витрат станом на 2010 рік становила 101,1 мільйона євро для версії F3+. 

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду, яка передбачає посилення України. В Офісі президента цей документ називають "історичним". Угодою, зокрема, передбачено, що Україна замовить у Франції 100 винищувачів Rafale протягом 10 років. 



Джерело: https://www.unian.ua/weapons/vinishchuvachi-rafale-chi-mozhut-francuzki-litaki-pozmagatisya-z-aviaciyeyu-rf-13198902.html
