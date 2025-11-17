Зеленський і Макрон підписали угоду про ППО та літаки Rafale: чому вона історична

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду, яка передбачає посилення України. Офісу президента називає цю угоду "історичною", цитуючи заяву президента Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Еммануель Макрон підписали "історичну угоду", в якій йдеться про довготривалу співпрацю двох країн.

Угода передбачає передачу Україні винищувачів Rafale та системи ППО SAMP/T, здатної знищувати балістичні ракети на рівні з американськими Patriot.

Документ було підписано за столом, встановленим на злітній смузі авіабази Віллакубле на тлі літаків та засобів протиповітряної оборони.

Зокрема зазначається, що Україна замовить у Франції 100 винищувачів Rafale.

Раніше Reuters повідомляло, що Зеленський сьогодні, 17 листопада, планує укласти угоду з Францією про постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет.

Зазначається, що вже кілька тижнів продовжуються переговори щодо того, що Франція може надати Україні більше військової підтримки.

Минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати більше винищувачів Mirage, спочатку пообіцявши поставити шість, а також нову партію ракет класу "земля-повітря" Aster 30, вироблених європейською групою MBDA для батарей ППО SAMP/T.

Також раніше Зеленський заявив, що Україна незабаром отримає нові системи протиповітряної оборони та бойові літаки від союзників, зокрема від Франції. Відповідні рішення вже готуються, це буде історична угода.

Крім цього, ще наприкінці жовтня Зеленський говорив про те, що Україна скоро може отримати додаткові літаки Mirage 2000 від Франції – відповідне рішення вже є.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна, ймовірно, отримає найсучасніші винищувачі : деталі.



