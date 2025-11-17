Как французские истребители Rafale помогут Украине на фронте: авиационный эксперт рассказал детали

Истребители Rafale, о поставках которых президент Владимир Зеленский договорился с французским лидером Эммануэлем Макроном, в настоящее время оснащаются преимущественно ракетами MICA. Их максимальная дальность составляет всего 80 км.

Истребитель Rafale. Фото: из открытых источников

В то же время во Франции взяли на вооружение ракеты Meteor с дальностью 200 км. Поэтому эффективность этих истребителей на фронте будет зависеть от их модификации и ракет. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

По его словам, в РФ большинство ракет, применяемых для воздушного боя, имеют максимальную дальность 120 км. У врага есть также ракеты Р-37М с заявленной дальностью 300 км. Однако россияне сбивали ими самолеты только в 200 км.

Романенко напомнил, что во Франции уже есть ракеты Meteor с дальностью 200 км. Они оснащены не ракетным, а прямоточным двигателем, позволяющим наращивать их дальность.

"Если мы получим Рафали, то по мощности радара, в общем по вооружению, мы станем с россиянами примерно одинаковыми. Они могут в 300 км обнаруживать большие цели, а наш истребитель типа "Грипен" и так же "Рафаль" имеют лучшие возможности, потому что у этих самолетов экранированы двигатели, а у россиян – нет. То есть, россияне могут их видеть где-то в 150 км, а мы такой российский истребитель сможем увидеть на расстоянии до 200 км", — добавил эксперт.

Что известно об истребителях Rafale

Rafale – французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он разработан компанией Dassault Aviation. Первый полет Rafale состоялся 4 июля 1986 года. С 2000 года самолет находится на вооружении французских воздушных сил.

Известно, что на это время было произведено около 300 истребителей. Их также используют военные Греции, Египта, Индии, Катара и Хорватии.

Rafale относят к 4,5 поколению. Он обладает пониженной заметностью, способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость, высокую маневровую способность на любых скоростях, обладает эффективными датчиками и вооружением "воздух — воздух".

Известно, что цена одного самолета без учета сопутствующих расходов на 2010 год составила 101,1 миллиона евро для версии F3 .

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение, предусматривающее усиление Украины. В Офисе президента этот документ называют "историческим". Соглашением, в частности, предусмотрено, что Украина закажет во Франции 100 истребителей Rafale в течение 10 лет.