"Як цар Агамемнон": чим Путін готовий пожертвувати заради війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін, попри економічні проблеми та втрати, не демонструє готовності відмовлятися від війни проти України. Політичний оглядач Іван Яковина вважає, що заради продовження бойових дій Кремль готовий жертвувати дедалі більшими ресурсами самої Росії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Іван Яковина на своєму YouTube-каналі розповів, що наслідки війни Росії проти України відчуваються не лише у військово-промисловому комплексі чи банківському секторі. Проблеми накопичуються і в російському сільському господарстві. Воно значною мірою залежить від кредитування, а обмеження можливостей експорту зерна створюють додатковий фінансовий тиск на виробників.

Яковина зазначає, що неплатоспроможність аграрних підприємств може вдарити й по банках, які кредитували цей сектор. У результаті війна створює ланцюгову реакцію, коли проблеми однієї галузі поширюються на інші частини російської економіки.

"Виходить, що заради примарної перемоги у війні Путін відправляє "у топку" вже не просто гроші, а цілі шматки своєї країни та економіки. Він готовий спалити абсолютно все. Скоро він уже буде як цар Агамемнон в Одіссеї, який заради попутного вітру для свого флоту приніс у жертву богам власну доньку", — заявив оглядач.

Однак Яковина сумнівається, що така стратегія Путіна здатна забезпечити Росії перемогу. Він порівняв нинішній стан економіки РФ з "зомбі, який прикидається живим".

"Повернути до життя російську економіку могли б завершення війни та зняття санкцій, але цей варіант Путін навіть не розглядає", — вважає Яковина.

Ще однією проблемою для Путіна журналіст називає військову складову. Для перемоги Росії потрібна суттєва перевага над Україною, однак реалізація відповідних планів Кремля стикається з дедалі серйознішими труднощами.

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