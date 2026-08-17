"Как царь Агамемнон": чем Путин готов пожертвовать ради войны в Украине

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин, вопреки экономическим проблемам и потерям, не демонстрирует готовности отказываться от войны против Украины. Политический обозреватель Иван Яковина считает, что ради продолжения боевых действий Кремль готов жертвовать все большими ресурсами самой России.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Иван Яковина на своем YouTube-канале рассказал, что последствия войны России против Украины ощущаются не только в военно-промышленном комплексе или банковском секторе. Проблемы скапливаются и в российском сельском хозяйстве. Оно в значительной степени зависит от кредитования, а ограничения возможностей экспорта зерна оказывают дополнительное финансовое давление на производителей.
Яковина отмечает, что неплатежеспособность аграрных предприятий может ударить и по банкам, кредитовавшим этот сектор. В итоге война создает цепную реакцию, когда трудности одной отрасли распространяются на остальные части русской экономики.
Однако Яковина сомневается, что подобная стратегия Путина способна обеспечить России победу. Он сравнил нынешнее состояние экономики РФ с "притворяющимся живым зомби".
Еще одной проблемой для Путина журналист называет военную составляющую. Для победы России нужно существенное преимущество над Украиной, однако реализация соответствующих планов Кремля сталкивается со все более серьезными трудностями.
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