"Как царь Агамемнон": чем Путин готов пожертвовать ради войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин, вопреки экономическим проблемам и потерям, не демонстрирует готовности отказываться от войны против Украины. Политический обозреватель Иван Яковина считает, что ради продолжения боевых действий Кремль готов жертвовать все большими ресурсами самой России.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Иван Яковина на своем YouTube-канале рассказал, что последствия войны России против Украины ощущаются не только в военно-промышленном комплексе или банковском секторе. Проблемы скапливаются и в российском сельском хозяйстве. Оно в значительной степени зависит от кредитования, а ограничения возможностей экспорта зерна оказывают дополнительное финансовое давление на производителей.

Яковина отмечает, что неплатежеспособность аграрных предприятий может ударить и по банкам, кредитовавшим этот сектор. В итоге война создает цепную реакцию, когда трудности одной отрасли распространяются на остальные части русской экономики.

"Выходит, что ради призрачной победы в войне Путин отправляет "в топку" уже не просто деньги, а целые куски своей страны и экономики. Он готов сжечь все. В скором времени он уже будет как царь Агамемнон в Одиссее, который ради попутного ветра для своего флота принес в жертву богам собственную дочь", — заявил обозреватель.

Однако Яковина сомневается, что подобная стратегия Путина способна обеспечить России победу. Он сравнил нынешнее состояние экономики РФ с "притворяющимся живым зомби".

"Вернуть к жизни российскую экономику могли бы завершение войны и снятие санкций, но этот вариант Путин даже не рассматривает", – считает Яковина.

Еще одной проблемой для Путина журналист называет военную составляющую. Для победы России нужно существенное преимущество над Украиной, однако реализация соответствующих планов Кремля сталкивается со все более серьезными трудностями.

Ранее портал "Комментарии" писали, почему Путин напал на Украину. Экономист Липсиц раскрыл единственную причину.