Чому Путін напав на Україну: економіст Ліпсіц розкрив єдину причину

Економіст Ігор Ліпсіц вважає, що рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну проти України не мало очевидної економічної вигоди для Росії. Навпаки, наслідки війни можуть надовго позбавити російську економіку можливостей для розвитку. За його словами, мотиви Путіна були пов'язані насамперед з внутрішньополітичною ситуацією в Росії.

Володимир Путін

Ігор Ліпсіц ефірі YouTube-каналу The Breakfast Show заявив, що війна стала частиною ідеологічної конструкції, покликаної зберегти владу Володимира Путіна на тлі економічного застою. За його словами, на момент ухвалення рішення про напад Росія вже стикалася з проблемами економічного зростання. На думку економіста, Кремль намагався використати війну як спосіб відволікти суспільство від внутрішніх проблем і зміцнити позиції президента.

"Це не мало жодного економічного сенсу, це не було розраховане на отримання якоїсь вигоди для Росії, співпраці чи якогось іншого позиціонування. Це була винятково ідеологічна конструкція. Її вигадали для того, щоб захистити Путіна та зберегти його позицію в умовах економічного застою, спаду російської економіки", — заявив Ліпсіц.

Однак економіст вважає, що організатори війни Росії проти України припустилися серйозних економічних помилок. За його оцінкою, санкції, розрив значної частини зв'язків з Заходом та скорочення доступу до технологій завдали Росії довгострокової шкоди.

"Тут все було так бездарно зроблено економічно, що це буде мати довгі, страшні економічні наслідки для Росії. На мій погляд, Росію зараз економічно вбили. Вона вже тепер ніколи не зможе повернутися до сталого зростання", — прогнозує Ліпсіц.

Ліпсіц також звернув увагу на втрату Росією науково-технологічного потенціалу, а окремою проблемою назвав демографічну кризу. Крім того, фахівець запевняє, що російська економіка історично значною мірою залежала від співпраці з Європою. На його думку, втрата цих зв'язків може стати одним з ключових факторів довгострокового ослаблення Росії.

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