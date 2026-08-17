Почему Путин напал на Украину: экономист Липсиц раскрыл единственную причину

Экономист Игорь Липсиц считает, что решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины не имело очевидной экономической выгоды для России. Напротив, последствия войны могут навечно лишить русскую экономику возможностей для развития. По его словам, мотивы Путина были связаны, прежде всего, с внутриполитической ситуацией в России.

Владимир Путин

Игорь Липсиц в эфире YouTube-канала The Breakfast Show заявил, что война стала частью идеологической конструкции, призванной сохранить власть Владимира Путина на фоне экономического застоя. По его словам, к моменту принятия решения о нападении Россия уже сталкивалась с проблемами экономического роста. По мнению экономиста, Кремль пытался использовать войну как способ отвлечь общество от внутренних проблем и укрепить позиции президента.

"Это не имело никакого экономического смысла, это не было рассчитано на получение какой-либо выгоды для России, сотрудничества или какого-либо другого позиционирования. Это была исключительно идеологическая конструкция. Ее придумали для того, чтобы защитить Путина и сохранить его позицию в условиях экономического застоя, спада российской экономики", — заявил Липсиц.

Однако экономист считает, что организаторы войны России против Украины допустили серьезные экономические ошибки. По его оценке, санкции, разрыву значительной части связей с Западом и сокращению доступа к технологиям нанесли России долгосрочный ущерб.

"Здесь все было так бездарно сделано экономически, что это будет иметь долгие, страшные экономические последствия для России. На мой взгляд, Россию сейчас экономически убили. Она уже теперь никогда не сможет вернуться к устойчивому росту", – прогнозирует Липсиц.

Липсиц также обратил внимание на утрату Россией научно-технологического потенциала, а отдельной проблемой назвал демографический кризис. Кроме того, специалист уверяет, что российская экономика исторически в значительной степени зависела от сотрудничества с Европой. По его мнению, утрата этих связей может стать одним из ключевых факторов долгосрочного ослабления России.

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