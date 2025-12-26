Ядерний тероризм: в Україні офіційно відреагували на нове рішення РФ щодо Запорізької АЕС

Міністерство енергетики України відреагувало на так зване "ліцензування" Росією одного з енергоблоків окупованої Запорізької АЕС.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

В Україні такий крок вважають черговою спробою легітимізувати окупацію ЗАЕС. Рішення, оголошене нещодавно російським "Ростехнадзором" є юридично нікчемним і не створює жодних правових наслідків, зазначили у Міненерго.

"Запорізька АЕС є об’єктом виключної юрисдикції України, а єдиним компетентним органом ядерного регулювання на її території залишається Державна інспекція ядерного регулювання України. Будь-які "дозвільні документи", видані окупаційною адміністрацією або структурами держави-агресора, є грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України", — йдеться у заяві міністерства.

У Міненерго також наголосили, що такі дії РФ прямо суперечать резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/78/316, рішенням Ради керуючих МАГАТЕ та базовим принципам Агентства щодо ядерної безпеки і захищеності.

Особливе занепокоєння в Україні викликають заяви російської сторони про нібито технічну готовність енергоблока до роботи. У Міненерго зазначили, що в умовах втрати Каховського водосховища, системних перебоїв зовнішнього електроживлення внаслідок обстрілів та інших факторів, відновлення експлуатації реакторів є "свідомо безвідповідальними та створюють реальну загрозу ядерної аварії з транскордонними наслідками".

"Такі дії мають ознаки ядерного тероризму та грубо порушують "сім непорушних принципів" ядерної безпеки МАГАТЕ. Міненерго наголошує, що до незаконного управління захопленою станцією безпосередньо залучені представники російської державної корпорації "Росатом", яка фактично стала складовою воєнної інфраструктури держави-агресора та несе відповідальність за створення загроз глобальній ядерній безпеці", — йдеться у заяві.

Україна вимагає негайного та повного виведення російських військ і всього несанкціонованого персоналу з території ЗАЕС та міста Енергодар й повернення станції під повний контроль законних і компетентних органів України.

У Міненерго також наполягають на безумовному збереженні всіх енергоблоків ЗАЕС у режимі "холодного зупину" до моменту її деокупації. Україна вимагає подальшого посилення міжнародного санкційного тиску на російський атомний сектор.

"Міненерго закликає міжнародну спільноту, МАГАТЕ та держави-партнери надати принципову й чітку оцінку цим протиправним діям російської федерації та посилити тиск на державу-агресора з метою запобігання ядерній катастрофі", — додали в українському Міненерго.

