Ядерный терроризм: в Украине официально отреагировали на новое решение РФ о Запорожской АЭС

Министерство энергетики Украины отреагировало на так называемое лицензирование Россией одного из энергоблоков оккупированной Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

В Украине такой шаг считается очередной попыткой легитимизировать оккупацию ЗАЭС. Решение, объявленное недавно российским "Ростехнадзором", является юридически ничтожным и не создает никаких правовых последствий, отметили в Минэнерго.

"Запорожская АЭС — объект исключительной юрисдикции Украины, а единственным компетентным органом ядерного регулирования на ее территории остается Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Какие-либо "разрешительные документы", выданные оккупационной администрацией или структурами государства-агрессора, являются грубым нарушением международного права и суверенитета Украины", — говорится в заявлении министерства.

В Минэнерго также отметили, что такие действия РФ прямо противоречат резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/78/316, решению Совета управляющих МАГАТЭ и базовым принципам Агентства по ядерной безопасности и защищенности.

Особую обеспокоенность в Украине вызывают заявления российской стороны о якобы технической готовности энергоблока к работе. В Минэнерго отметили, что в условиях потери Каховского водохранилища, системных перебоев внешнего электропитания в результате обстрелов и других факторов, возобновление эксплуатации реакторов "сознательно безответственны и создают реальную угрозу ядерной аварии с трансграничными последствиями".

Такие действия имеют признаки ядерного терроризма и грубо нарушают "семь незыблемых принципов" ядерной безопасности МАГАТЭ. Минэнерго отмечает, что к незаконному управлению захваченной станцией непосредственно привлечены представители российской государственной корпорации "Росатом", фактически ставшей составной частью военной инфраструктуры государства-агрессора и несущей ответственность за создание угроз глобальной ядерной безопасности", — говорится в заявлении.

Украина требует немедленного и полного вывода российских войск и всего несанкционированного персонала с территории ЗАЭС и Энергодара и возвращения станции под полный контроль законных и компетентных органов Украины.

В Минэнерго также настаивают на безусловном сохранении всех энергоблоков ЗАЭС в режиме холодной остановки до момента ее деоккупации. Украина требует дальнейшего усиления международного санкционного давления на российский атомный сектор.

"Минэнерго призывает международное сообщество, МАГАТЭ и государства-партнеры предоставить принципиальную и четкую оценку этим противоправным действиям российской федерации и усилить давление на государство-агрессора с целью предотвращения ядерной катастрофы", — добавили в украинском Минэнерго.

