Ядерний скандал на Середземному морі: російське судно затонуло біля Іспанії з реакторами для КНДР

Біля берегів Іспанії спливає одна з найгучніших міжнародних історій року, яка може мати серйозні геополітичні наслідки. Російське судно "Велика Ведмедиця", що входило до так званого "тіньового флоту" РФ, перевозило ядерні реактори для Північної Кореї та затонуло за загадкових обставин у Середземному морі.

Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на дані іспанських медіа та матеріали слідства. За їхньою інформацією, на борту судна знаходилися два корпуси ядерних реакторів типу ВМ-4СГ, які могли бути використані для військових або енергетичних програм КНДР.

Інцидент стався 23 грудня 2024 року, приблизно за 60 морських миль від іспанського міста Картахена. Судно раптово втратило хід і затонуло. Під час первинного огляду уламків слідчі виявили отвір у корпусі, який, за попередніми висновками, не характерний для технічної аварії.

Іспанські експерти не виключають, що судно могло бути уражене зовнішнім об’єктом, зокрема торпедою. Така версія наразі розглядається як одна з ключових, хоча офіційних підтверджень ще немає.

В 2024 році ж ЗМІ писали, що на борту судна стався вибух у машинному відділенні, через що виник крен. Чотирнадцять членів екіпажу корабля врятовані та доставлені до порту Картахени, а двоє вважаються зниклими безвісти. "Білу Ведмедицю" ж називали "суховантажем" і що він призначений для евакуації російських баз у сирійському Тартусі та Хмеймімі.

Факт перевезення ядерних компонентів до Північної Кореї, якщо він буде остаточно доведений, може означати грубе порушення міжнародних санкцій, накладених на КНДР, а також свідчити про таємну військово-технічну співпрацю між Москвою та Пхеньяном.

Аналітики наголошують: використання "тіньового флоту" дозволяє Росії маскувати маршрути, вантажі та кінцевих отримувачів, уникаючи контролю з боку міжнародних структур. Проте інцидент біля Іспанії може стати переломним моментом, який приверне увагу НАТО та ЄС до небезпечних перевезень у Середземному морі.

Розслідування триває, а його результати можуть мати серйозні наслідки не лише для Росії та Північної Кореї, а й для всієї системи глобальної безпеки.

