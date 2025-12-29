Ядерный скандал на Средиземном море: российское судно затонуло у Испании с реакторами для КНДР

У берегов Испании всплывает одна из самых громких международных историй года , которая может иметь серьезные геополитические последствия. Российское судно "Великая Медведица" , входившее в так называемый "теневой флот" РФ , перевозило ядерные реакторы для Северной Кореи и затонуло при загадочных обстоятельствах в Средиземном море.

Затонувшее судно «Великая Медведица» перевозило ядерные реакторы для Северной Кореи

Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко , ссылаясь на данные испанских медиа и материалы следствия. По их информации, на борту судна находились два корпуса ядерных реакторов типа ВМ-4СГ , которые могли быть использованы для военных или энергетических программ КНДР.

Инцидент произошел 23 декабря 2024 года , примерно в 60 морских милях от испанского города Картахена . Судно внезапно потеряло ход и затонуло. Во время первичного осмотра обломков следователи обнаружили отверстие в корпусе , которое, по предварительным выводам, не характерно для технической аварии .

Испанские эксперты не исключают, что судно могло быть поражено внешним объектом , в том числе торпедой . Такая версия рассматривается как одна из ключевых, хотя официальных подтверждений еще нет.

В 2024 году СМИ писали, что на борту судна произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего возник крен. Четырнадцать членов экипажа корабля спасены и доставлены в порт Картахены, а двое считаются пропавшими без вести. "Белую Медведицу" называли "сухогрузом" и что он предназначен для эвакуации российских баз в сирийском Тартусе и Хмеймими.

Факт перевозки ядерных компонентов в Северную Корею, если он будет окончательно доказан, может означать грубое нарушение международных санкций , наложенных на КНДР, а также свидетельствовать о тайном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном .

Аналитики отмечают: использование "теневого флота" позволяет России маскировать маршруты, грузы и конечных получателей , избегая контроля со стороны международных структур. Однако инцидент в Испании может стать переломным моментом , который привлечет внимание НАТО и ЕС к опасным перевозкам в Средиземном море.

Расследование продолжается, и его результаты могут иметь серьезные последствия не только для России и Северной Кореи, но и для всей системы глобальной безопасности .

