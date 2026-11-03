Ядерна загроза для всієї Європи: Росія вдарила по підстанції Хмельницької АЕС

Російські війська під час масованої атаки 3 листопада спрямували три безпілотники по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції. Такі удари створюють ризики не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр з міністр енергетики України Денис Шмигаль після зустрічі з послами країн G7, Європейського Союзу та NB8.

РФ ударила по підстанції Хмельницької АЕС

Денис Шмигаль стверджує, що інформацію про атаку РФ по підстанції АЕС передали Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ). Міністр енергетики зазначив, що під час масованого обстрілу Росія застосувала 289 безпілотників, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Основними цілями знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури — електростанції, а також підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

Особливу небезпеку викликав удар по підстанції, від якої залежить стабільна робота Хмельницької АЕС. Міністр наголосив, що атаки на інфраструктуру, яка забезпечує функціонування українських атомних електростанцій, є серйозною ескалацією.

"Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ", — заявив глава Міненерго.

Під час зустрічі з дипломатами Шмигаль поінформував міжнародних партнерів про наслідки російського обстрілу та наголосив на необхідності реагування на удари по енергетичній інфраструктурі.

"Очікуємо належної реакції міжнародних партнерів на подальшу ескалацію російських атак на інфраструктуру, що забезпечує стабільну роботу українських АЕС", — підкреслив міністр.

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