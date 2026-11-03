Ядерная угроза по всей Европе: Россия ударила по подстанции Хмельницкой АЭС

Российские войска во время массированной атаки 3 ноября направили три беспилотника по подстанции, критически важной для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции. Такие удары создают риски не только для Украины, но и ядерной безопасности всей Европы. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр по министру энергетики Украины Денис Шмигаль после встречи с послами стран G7, Европейского Союза и NB8.

РФ ударила по подстанции Хмельницкой АЭС

Денис Шмигаль утверждает, что информацию об атаке РФ по подстанции АЭС передали Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Министр энергетики отметил, что при массированном обстреле Россия применила 289 беспилотников, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Основными целями вновь стали объекты энергетической инфраструктуры – электростанции, а также подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

Особую опасность вызвал удар по подстанции, от которой зависит стабильная работа Хмельницкой АЭС. Министр подчеркнул, что атаки на инфраструктуру, обеспечивающую функционирование украинских атомных электростанций, являются серьезной эскалацией.

"Такие действия создают угрозу не только Украине, но и ядерной безопасности всей Европы. Это серьезный шаг эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ", — заявил глава Минэнерго.

Во время встречи с дипломатами Шмигаль проинформировал международных партнеров о последствиях российских обстрелов и отметил необходимость реагирования на удары по энергетической инфраструктуре.

"Ожидаем должной реакции международных партнеров на дальнейшую эскалацию российских атак на инфраструктуру, обеспечивающую стабильную работу украинских АЭС", — подчеркнул министр.

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