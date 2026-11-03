Путін це зробить одразу після виборів у США: озвучено моторошний прогноз

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Slava Kot
Росія може посилити атаки на Україну після проміжних виборів у США, розраховуючи на ослаблення політичних позицій Дональда Трампа. У Кремлі дедалі менше сподіваються, що американський президент зможе змусити Київ погодитися на мирну угоду на умовах Москви. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Путін готується посилити удари по Україні після виборів у США
За інформацією Bloomberg, результати виборів до Конгресу США можуть вплинути на подальшу стратегію Кремля щодо війни проти України. Якщо позиції Трампа ослабнуть, йому буде складніше тиснути на українське керівництво. У Москві можуть розцінити це як можливість продовжувати війну та активізувати удари, зокрема по українській енергетичній інфраструктурі.
Крім того, Росія намагатиметься домогтися послаблення американських санкцій. Кремль прагне переконати Вашингтон, що економічна співпраця між двома країнами можлива без завершення війни.
Додатковим майданчиком для контактів може стати саміт АТЕС у Китаї, де потенційно можуть зустрітися Трамп і Володимир Путін. Україна та її європейські партнери не братимуть участі в такій зустрічі.
На думку аналітиків, додатковим ризиком для України може стати зміщення уваги Вашингтона на Близький Схід. Якщо адміністрація Трампа зосередиться на протистоянні з Іраном та підтримці Ізраїлю, американська військова допомога Києву може опинитися під додатковим тиском.