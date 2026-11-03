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Путін це зробить одразу після виборів у США: озвучено моторошний прогноз

Bloomberg повідомляє, що Кремль розглядає можливість посилення атак на Україну після виборів у США

3 листопада 2026, 21:05
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Slava Kot

Росія може посилити атаки на Україну після проміжних виборів у США, розраховуючи на ослаблення політичних позицій Дональда Трампа. У Кремлі дедалі менше сподіваються, що американський президент зможе змусити Київ погодитися на мирну угоду на умовах Москви. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Путін це зробить одразу після виборів у США: озвучено моторошний прогноз

Путін готується посилити удари по Україні після виборів у США

За інформацією Bloomberg, результати виборів до Конгресу США можуть вплинути на подальшу стратегію Кремля щодо війни проти України. Якщо позиції Трампа ослабнуть, йому буде складніше тиснути на українське керівництво. У Москві можуть розцінити це як можливість продовжувати війну та активізувати удари, зокрема по українській енергетичній інфраструктурі.

"За словами людей, обізнаних із ситуацією, у Кремлі більше не впевнені, що Трамп здатний змусити Україну укласти мирну угоду на російських умовах. За словами співрозмовників, ця оцінка підкріплює розрахунок Путіна на затягування війни: він має намір посилювати атаки на Україну та чинити тиск на її європейських союзників", — йдеться у матеріалі.

Крім того, Росія намагатиметься домогтися послаблення американських санкцій. Кремль прагне переконати Вашингтон, що економічна співпраця між двома країнами можлива без завершення війни.

Додатковим майданчиком для контактів може стати саміт АТЕС у Китаї, де потенційно можуть зустрітися Трамп і Володимир Путін. Україна та її європейські партнери не братимуть участі в такій зустрічі.

На думку аналітиків, додатковим ризиком для України може стати зміщення уваги Вашингтона на Близький Схід. Якщо адміністрація Трампа зосередиться на протистоянні з Іраном та підтримці Ізраїлю, американська військова допомога Києву може опинитися під додатковим тиском.

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, що Зеленський окреслив, як має закінчитися війна в Україні.



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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-03/russia-plots-ways-to-exploit-a-weakened-trump-after-midterms
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