Зеленський окреслив, як має закінчитися війна в Україні: назвав головну умову

Україна прагне закінчити війну так, щоб це не перетворилося на коротку перерву перед новим нападом Росії. За словами Володимира Зеленського, для цього потрібні не лише узгоджені рішення з міжнародними партнерами, а й надійні гарантії безпеки, які унеможливлять повторну російську агресію.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні заявив, що Україна координує позицію з Німеччиною та іншими європейськими партнерами. Одне з головних завдань — це сформувати спільне бачення безпекових викликів і визначити умови, за яких має завершитися війна.

Президент наголосив, що Європа повинна бути безпосередньо залучена до процесу досягнення миру. Йдеться не лише про дипломатичні домовленості, а й про спільне розуміння того, якою має бути майбутня система безпеки на континенті.

Окремо глава держави окреслив принцип, від якого Україна не збирається відступати під час пошуку шляхів закінчення війни. За його словами, мир має бути не просто досягнутим, а справедливим і таким, що забезпечить тривалу стабільність.

"Мир повинен бути достойним, і тоді він зможе стати тривалим. Це один з ключових наших принципів", — додав президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що військовий аналітик Євген Дикий пояснив, чому роз'єднаність російських регіонів і дефіцит ресурсів можуть вплинути на перебіг війни.

Також "Коментарі" писали, що ЗМІ показали фото Путіна з саміту, які заборонили в РФ. Кремль не хоче, щоб ви бачили ці фотографії Володимира Путіна, на яких він виглядає дуже низьким.