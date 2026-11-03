Путин это сделает сразу после выборов в США: озвучен жуткий прогноз

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Slava Kot
Россия может усилить атаки на Украину после промежуточных выборов в США, рассчитывая на ослабление политических позиций Дональда Трампа. В Кремле все меньше надеются, что американский президент сможет заставить Киев согласиться с мирным соглашением на условиях Москвы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Путин готовится усилить удары по Украине после выборов в США
По информации Bloomberg, результаты выборов в Конгресс США могут повлиять на дальнейшую стратегию Кремля по войне против Украины. Если позиции Трампа ослабеют, ему будет сложнее давить на украинское руководство. В Москве могут расценить это как возможность продолжать войну и активизировать удары, в частности, по украинской энергетической инфраструктуре.
Кроме того, Россия постарается добиться ослабления американских санкций. Кремль стремится убедить Вашингтон, что экономическое сотрудничество между двумя странами возможно без завершения войны.
Дополнительной площадкой для контактов может стать саммит АТЭС в Китае, где могут встретиться Трамп и Владимир Путин. Украина и ее европейские партнеры не будут участвовать в такой встрече.
По мнению аналитиков, дополнительным риском для Украины может стать смещение внимания Вашингтона на Ближний Восток. Если администрация Трампа будет сосредоточена на противостоянии с Ираном и поддержке Израиля, американская военная помощь Киеву может оказаться под дополнительным давлением.