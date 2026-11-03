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Путин это сделает сразу после выборов в США: озвучен жуткий прогноз

Bloomberg сообщает, что Кремль рассматривает возможность усиления атак на Украину после выборов в США.

3 ноября 2026, 21:05
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Slava Kot

Россия может усилить атаки на Украину после промежуточных выборов в США, рассчитывая на ослабление политических позиций Дональда Трампа. В Кремле все меньше надеются, что американский президент сможет заставить Киев согласиться с мирным соглашением на условиях Москвы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Путин это сделает сразу после выборов в США: озвучен жуткий прогноз

Путин готовится усилить удары по Украине после выборов в США

По информации Bloomberg, результаты выборов в Конгресс США могут повлиять на дальнейшую стратегию Кремля по войне против Украины. Если позиции Трампа ослабеют, ему будет сложнее давить на украинское руководство. В Москве могут расценить это как возможность продолжать войну и активизировать удары, в частности, по украинской энергетической инфраструктуре.

"По словам людей, знающих ситуацию, в Кремле больше не уверены, что Трамп способен заставить Украину заключить мирное соглашение на российских условиях. По словам собеседников, эта оценка подкрепляет расчет Путина на затягивание войны: он намерен усиливать атаки на Украину и оказывать давление на европейских союзников", — говорится в материале.

Кроме того, Россия постарается добиться ослабления американских санкций. Кремль стремится убедить Вашингтон, что экономическое сотрудничество между двумя странами возможно без завершения войны.

Дополнительной площадкой для контактов может стать саммит АТЭС в Китае, где могут встретиться Трамп и Владимир Путин. Украина и ее европейские партнеры не будут участвовать в такой встрече.

По мнению аналитиков, дополнительным риском для Украины может стать смещение внимания Вашингтона на Ближний Восток. Если администрация Трампа будет сосредоточена на противостоянии с Ираном и поддержке Израиля, американская военная помощь Киеву может оказаться под дополнительным давлением.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Зеленский наметил, как должна закончиться война в Украине.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-03/russia-plots-ways-to-exploit-a-weakened-trump-after-midterms
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