Ядерна війна уже восени: військовий розповів про шокуючий сценарій

Днями західні медіа з посиланням на Головне управління розвідки повідомили про наміри ворога розгорнути на кордоні з Україною балістичні системи КНДР.

Ядерка. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів про ймовірний сценарій. За його словами, ці ігри росіян із північнокорейськими ракетами можуть закінчитись погано для всіх.

“Зрозуміло, що точки запуску у Воронежі ми намагатимемося винести. Якщо потрібно, разом із частиною Воронежа. А далі? Далі ми топитимемо вже кораблі Північної Кореї. Вони можуть спробувати застосувати ядерну зброю. Ми? Знайдеться спосіб відповісти”, — зазначив військовий.

Однак, за його словами, велике питання — куди прилетить. Також зазначив, що у Європи та Південної Кореї не вийде відсидітися.

“Від ядерної війни не сховаєшся, тут шанси залишитися осторонь лише США. Тож краще для всіх санкціями та підтримкою України зробити так, щоб придушити цю череду на болотах протягом серпня…”, — підсумував Сазонов.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що балістичний удар по Києву та області у ніч на 5 серпня завдав значних збитків та забрав життя цивільних. Президент України Володимир Зеленський уже неодноразово заявляв, що Україна не має антибалістики і збивати ворожі ракети просто нічим.

Політолог Володимир Цибулько переконаний, що відсутність захисту — це промах саме Зеленського. Експерт нагадав, що Зеленський заявив, що партнери фактично затримують передачу Україні антибалістичних ракет, натякнувши, що це може бути елементом політичного тиску з метою схилити Україну до поступок Росії. Політолог зазначив, що Зеленський навіть на нараді з дипломатами почав апелювати до них, що вони повинні бігати і випрошувати ракети.



