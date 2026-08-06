Ядерна війна уже восени: військовий розповів про шокуючий сценарій

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Кречмаровская Наталия
Днями західні медіа з посиланням на Головне управління розвідки повідомили про наміри ворога розгорнути на кордоні з Україною балістичні системи КНДР.
Ядерка. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів про ймовірний сценарій. За його словами, ці ігри росіян із північнокорейськими ракетами можуть закінчитись погано для всіх.
Однак, за його словами, велике питання — куди прилетить. Також зазначив, що у Європи та Південної Кореї не вийде відсидітися.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що балістичний удар по Києву та області у ніч на 5 серпня завдав значних збитків та забрав життя цивільних. Президент України Володимир Зеленський уже неодноразово заявляв, що Україна не має антибалістики і збивати ворожі ракети просто нічим.
Політолог Володимир Цибулько переконаний, що відсутність захисту — це промах саме Зеленського. Експерт нагадав, що Зеленський заявив, що партнери фактично затримують передачу Україні антибалістичних ракет, натякнувши, що це може бути елементом політичного тиску з метою схилити Україну до поступок Росії. Політолог зазначив, що Зеленський навіть на нараді з дипломатами почав апелювати до них, що вони повинні бігати і випрошувати ракети.