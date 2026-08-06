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Кречмаровская Наталия
Балістичний удар по Києву та області у ніч на 5 серпня завдав значних збитків та забрав життя цивільних. Президент України Володимир Зеленський уже неодноразово заявляв, що Україна не має антибалістики і збивати ворожі ракети просто нічим.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Цибулько переконаний, що відсутність захисту — це промах саме Зеленського. Експерт нагадав, що Зеленський заявив, що партнери фактично затримують передачу Україні антибалістичних ракет, натякнувши, що це може бути елементом політичного тиску з метою схилити Україну до поступок Росії.
Політолог зазначив, що Зеленський навіть на нараді з дипломатами почав апелювати до них, що вони повинні бігати і випрошувати ракети. Дипломати, пояснив Цибулько, можуть лише просувати думку про необхідність передачі ракет Україні, але ж все вирішується на найвищому політичному рівні.
За його словами, Зеленський проговорювався про це і раніше.
Також він пояснив, що причини дефіциту ракет до Patriot об’єктивні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому насправді Україні не дають антибалістику.