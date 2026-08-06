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На Зеленського посипалася нищівна критика: вказали на жахливий промах президента

Політолог Цибулько розповів, чому відсутність ракет до Patriot - це промах саме Зеленського

6 серпня 2026, 15:36
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Кречмаровская Наталия

Балістичний удар по Києву та області у ніч на 5 серпня завдав значних збитків та забрав життя цивільних. Президент України Володимир Зеленський уже неодноразово заявляв, що Україна не має антибалістики і збивати ворожі ракети просто нічим. 

На Зеленського посипалася нищівна критика: вказали на жахливий промах президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько переконаний, що відсутність захисту — це промах саме Зеленського. Експерт нагадав, що Зеленський заявив, що партнери фактично затримують передачу Україні антибалістичних ракет, натякнувши, що це може бути елементом політичного тиску з метою схилити Україну до поступок Росії.

Політолог зазначив, що Зеленський навіть на нараді з дипломатами почав апелювати до них, що вони повинні бігати і випрошувати ракети. Дипломати, пояснив Цибулько, можуть лише просувати думку про необхідність передачі ракет Україні, але ж все вирішується на найвищому політичному рівні. 

“Тому Зеленський свідомий того, що все вирішується саме на верхах. Але чому він тисне на дипломатів? Тому що він спорадично шукає на кого перекласти свій промах. Це його промах. Це він не організував, не провів правильно переговори і не організував постачання ракет. Він з радістю продав удари по Росії, українському населенню, як компенсатор того, що їм на голови точно щось прилетить, бо відбивати балістичні ракети противника нічим. Зеленський про це знав”, — зауважив експерт.

За його словами, Зеленський проговорювався про це і раніше. 

“Згадаємо, коли Польща дала п'ять ракет, як оточення Зеленського, ці позитивні блогери почали верещати, хіхікати про ці п'ять ракет. А ці п'ять ракет, можливо, врятували п'ять серйозних об'єктів на місці у місті Києві. А ви насміх Польщу виставляли”, — зауважив Цибулько.

Також він пояснив, що причини дефіциту ракет до Patriot об’єктивні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому насправді Україні не дають антибалістику. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=F5u7MnLbIMY
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