Чому насправді Україні не передають ракети до Patriot: названо головні причини

Постачання ракет до систем ППО, зокрема Patriot, у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з 2025 роком. Про це заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що у партнерів необхідні ракети є, але бракує політичних рішень для їх передачі Україні. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чому Україні не дають ракети до Patriot.

ППО. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що така ситуація виникла насамперед через обмежені виробничі потужності. Ракети PAC-3 та інші сучасні перехоплювачі випускаються у відносно невеликих обсягах, а попит на них різко зріс. Другий чинник пов'язаний із пріоритетами союзників. Частина держав прагне зберігати власні запаси через погіршення безпекової ситуації у світі. Третій фактор полягає у політичних процедурах. Навіть за наявності озброєння його передача потребує погодження урядів і парламентів. Додатково впливає прагнення окремих країн нарощувати власні арсенали перед можливими кризами.

Чат-бот Gemini припускає, що основна проблема полягає у політичній площині. Зенітні ракети наявні у союзників, але їх утримують для власної оборони. США побоюються виснаження резервів, тому відмовляють у передачі систем. Виготовлення нових засобів вимагає часу, тому єдиним виходом є перекупка ракет із наявних замовлень. У найближчі шість місяців ситуація з протиповітряним захистом залишатиметься складною. Зменшити дефіцит вдасться за двома напрямами. Перший передбачає дипломатичний тиск на США для перерозподілу ракет із контрактів третіх держав. Другий напрям полягає у розгортанні власного випуску. Отримання американських ліцензій дозволить сформувати технічну спроможність виготовляти ракети в Україні.

Чат-бот Deepseek зазначає, що головна причина — війна США та Ізраїлю з Іраном. За перші дні цього конфлікту країни Перської затоки витратили більше ракет PAC-3, ніж було виготовлено за весь 2025 рік. Арсенали США виснажені: використано близько половини довоєнного запасу Patriot і майже 80% перехоплювачів THAAD. Президент Трамп відмовив Києву в передачі сотень ракет, посилаючись на дефіцит і потреби власної армії.

Друга проблема — політична невизначеність. Попри анонсовану в липні ліцензію на виробництво, Трамп уже засумнівався в цьому рішенні. США не дозволяють виробляти PAC-3 нікому, окрім американських компаній, а угода про спільне виробництво не буде підписана щонайменше до зими. Європейські запаси також обмежені, а передача ракет із них гальмується.

Усі три штучні інтелекти сходяться на тому, що скорочення поставок ракет Patriot — це наслідок не одного, а кількох взаємопов’язаних факторів. ChatGPT акцентує на глобальному дефіциті виробництва та бюрократичних процедурах, які гальмують передачу навіть наявних запасів. Gemini робить ставку на політичну волю США, наголошуючи, що союзники свідомо утримують ракети для власних резервів, і бачить вихід у перерозподілі контрактів. Натомість Deepseek наводить причину — виснаження американських арсеналів через війну з Іраном, що змусило Трампа відмовити Києву. Спільним для всіх є песимістичний прогноз на найближчі місяці: дефіцит збережеться, а єдиними реальними важелями залишаються дипломатичний тиск і довгострокове налагодження власного виробництва. Отже, проблема має не технічний, а передусім геополітичний і виробничо-логістичний характер, і швидкого розв’язання не передбачається.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вимагають від Зеленського після обстрілу.



