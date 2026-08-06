Почему на самом деле Украине не передают ракеты к Patriot: названы главные причины

Поставка ракет в системы ПВО, в частности Patriot, в первом полугодии 2026 года сократилось втрое по сравнению с 2025 годом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что у партнеров необходимые ракеты есть, но не хватает политических решений для их передачи Украине. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, почему Украине не дают ракеты к Patriot.

ПВО. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что такая ситуация возникла прежде всего из-за ограниченных производственных мощностей. Ракеты PAC-3 и другие современные перехватчики выпускаются в относительно небольших объемах, спрос на них резко возрос. Второй фактор связан с приоритетами союзников. Часть государств стремится хранить собственные запасы из-за ухудшения ситуации в мире. Третий фактор заключается в политических процедурах. Даже при наличии вооружения его передача нуждается в согласовании правительств и парламентов. Дополнительно влияет на стремление отдельных стран наращивать собственные арсеналы перед возможными кризисами.

Чат-бот Gemini предполагает, что основная проблема состоит в политической плоскости. Зенитные ракеты есть у союзников, но их сохраняют для собственной обороны. США боятся истощения резервов, потому отказывают в передаче систем. Изготовление новых средств требует времени, поэтому единственным выходом является перекупка ракет из имеющихся заказов. В ближайшие шесть месяцев ситуация с противовоздушной защитой будет оставаться сложной. Уменьшить дефицит удастся по двум направлениям. Первый предполагает дипломатическое давление на США для перераспределения ракет по контрактам третьих государств. Второе направление состоит в развертывании собственного выпуска. Получение американских лицензий позволит сформировать техническую способность производить ракеты в Украине.

Чат-бот Deepseek отмечает, что главная причина – война США и Израиля с Ираном. За первые дни этого конфликта страны Персидского залива израсходовали больше ракет PAC-3, чем было произведено за весь 2025 год. Арсеналы США истощены: использовано около половины довоенного запаса Patriot и около 80% перехватчиков THAAD. Президент Трамп отказал Киеву в передаче сотен ракет, ссылаясь на дефицит и нужды собственной армии.

Вторая проблема – политическая неопределенность. Несмотря на анонсированную в июле лицензию на производство, Трамп уже усомнился в этом решении. США не позволяют производить PAC-3 никому, кроме американских компаний, а соглашение о совместном производстве не будет подписано как минимум до зимы. Европейские запасы также ограничены, а передача ракет с них тормозится.

Все три искусственных интеллекта сходятся на том, что сокращение поставок ракет Patriot – это следствие не одного, а нескольких взаимосвязанных факторов. ChatGPT акцентирует внимание на глобальном дефиците производства и бюрократических процедурах, тормозящих передачу даже имеющихся запасов. Gemini делает ставку на политическую волю США, отмечая, что союзники сознательно удерживают ракеты для собственных резервов и видит выход в перераспределении контрактов. В то же время Deepseek приводит причину — истощение американских арсеналов из-за войны с Ираном, что заставило Трампа отказать Киеву. Общим для всех пессимистический прогноз на ближайшие месяцы: дефицит сохранится, а единственными реальными рычагами остаются дипломатическое давление и долгосрочная наладка собственного производства. Следовательно, проблема носит не технический, а прежде геополитический и производственно-логистический характер, и быстрого решения не предвидится.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что требуют от Зеленского после обстрела.



